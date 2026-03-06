Florida refuerza medidas contra la crueldad animal: así esta ley promete proteger a mascotas y niños

Suscríbete a nuestros canales

Florida está a un paso de fortalecer drásticamente sus leyes de bienestar animal, esta semana, el Senado estatal dio luz verde a una iniciativa que reforzará la protección.

Se trata del proyecto de ley CS/HB 559, una medida clave que busca no solo proteger a las mascotas de nuestro estado, sino también blindar a los menores de edad ante la exposición y la participación en actos de violencia.

La propuesta, impulsada por la senadora Kristen Arrington y la representante Linda Chaney como parte de la iniciativa “Protecting Puppies” del gobernador Ron DeSantis, ahora espera la firma del ejecutivo para convertirse en ley.

De ser ratificada, entrará en vigor el 1 de octubre de 2026.

¿Qué cambia realmente con esta propuesta?

El proyecto de ley no es solo una extensión de las normativas vigentes, sino un refuerzo necesario para cerrar brechas legales críticas.

Entre sus puntos más destacados se encuentran:

Sanciones penales más severas: cometer actos de crueldad animal, realizar actos sexuales con animales o incitar a un menor a participar en peleas o maltrato será catalogado como un delito grave de tercer grado.

cometer actos de crueldad animal, realizar actos sexuales con animales o incitar a un menor a participar en peleas o maltrato será catalogado como un delito grave de tercer grado. Protección proactiva para menores: la ley reconoce la estrecha conexión entre el maltrato animal y el trauma infantil.

Cualquier menor acusado de crueldad animal deberá someterse obligatoriamente a una evaluación psicológica y tratamiento, una medida que busca interrumpir el ciclo de violencia desde la raíz.

Responsabilidad adulta: se endurecen las penas para adultos que cometan abusos en presencia de niños, entendiendo que el trauma de presenciar estos actos tiene efectos profundos y a largo plazo en el desarrollo emocional de los menores.

Un sistema que ya está en marcha: la Ley Dexter

Es fundamental recordar que este proyecto complementa la Ley Dexter, la cual ya está activa en Florida desde inicios de 2026.

Esta ley permitió la creación de un registro estatal público de abusadores de animales, gestionado por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE).

Consulta el Registro: La base de datos del FDLE es pública y gratuita. Si estás en proceso de adoptar o buscas quien cuide a tu mascota, verifica esta información en el sitio oficial del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.

Este registro es una herramienta vital para refugios, rescatistas y ciudadanos.

Antes de adoptar o ceder una mascota, cualquier persona puede consultar si un individuo tiene antecedentes por crueldad animal, evitando así que los animales regresen a manos de personas que han demostrado comportamientos violentos.

Cómo reportar maltrato: Si sospechas de crueldad animal, no actúes por cuenta propia. Contacta inmediatamente al control de animales de tu condado o al departamento de policía local. La colaboración ciudadana es la herramienta más eficaz de las autoridades.

