¡Atención viajeros! United Airlines endurece sus normas: te arriesgas ser vetado si no cumples

Si tienes un vuelo próximo con United Airlines en Estados Unidos, es fundamental que conozcas un cambio reciente en su reglamento que afecta directamente la forma en que consumes contenido a bordo.

Con el objetivo de garantizar una experiencia de viaje tranquila para todos, la aerolínea ha endurecido su postura contra una molestia común: los pasajeros que reproducen audio o video sin auriculares.

La nueva medida: ¿Qué cambió en el contrato de United?

El pasado 27 de febrero de 2026, United Airlines actualizó oficialmente su Contrato de Transporte, las reglas legales que aceptas al comprar tu boleto.

La modificación es clara y contundente: el uso de auriculares es obligatorio para cualquier pasajero que desee escuchar música, ver películas, jugar videojuegos o desplazarse por redes sociales en sus dispositivos personales durante el vuelo.

Aunque la cortesía de usar audífonos siempre se ha fomentado, esta actualización eleva la recomendación al rango de norma de cumplimiento obligatorio.

Las consecuencias de no cumplir la norma

La aerolínea ha dejado claro que no tolerará el "ruido ambiental" innecesario en la cabina.

Según el contrato actualizado, si un pasajero ignora las instrucciones de la tripulación sobre el uso de auriculares, la compañía tiene la facultad de:

Solicitar el cese inmediato de la reproducción de audio sin auriculares. Denegar el transporte (impedir el embarque). Expulsar al pasajero del avión en cualquier momento. Imponer un veto permanente para futuros vuelos con la compañía en casos de reincidencia o comportamiento disruptivo.

¿Por qué ahora? El factor Starlink

Esta medida responde a la expansión masiva del servicio de internet satelital de alta velocidad Starlink en la flota de United.

Al ofrecer una conexión mucho más potente, la aerolínea prevé un aumento significativo en el consumo de streaming, llamadas de video y juegos en tiempo real.

Sin una política estricta, la cabina podría convertirse en un entorno de "caos sonoro", afectando la comodidad y el descanso del resto de los pasajeros.

¿Olvidaste tus auriculares?

Si eres de los viajeros que suele olvidar sus accesorios, no entres en pánico. United Airlines ha confirmado que, en muchos de sus vuelos, es posible solicitar un par de auriculares básicos gratuitos a la tripulación de cabina (sujeto a disponibilidad).

Consejos para tu próximo vuelo:

Verifica tus dispositivos: Asegúrate de llevar auriculares compatibles con tus dispositivos (USB-C, Lightning o con conector de 3.5mm según corresponda).

Asegúrate de llevar auriculares compatibles con tus dispositivos (USB-C, Lightning o con conector de 3.5mm según corresponda). Modo Avión: Recuerda siempre mantener tus dispositivos en modo avión y, si utilizas auriculares Bluetooth, asegúrate de saber cómo conectarlos a los sistemas de entretenimiento del asiento (si tu vuelo cuenta con ellos).

Recuerda siempre mantener tus dispositivos en modo avión y, si utilizas auriculares Bluetooth, asegúrate de saber cómo conectarlos a los sistemas de entretenimiento del asiento (si tu vuelo cuenta con ellos). Respeto al prójimo: Recuerda que, más allá de la norma, el uso de auriculares es la regla de oro de la etiqueta de viaje moderno.

Puntos adicionales de interés

¿Es un derecho de admisión? Sí, al estar en el Contrato de Transporte, la aerolínea está amparada legalmente para actuar por razones de "seguridad y comodidad" de todos los pasajeros.

Sí, al estar en el Contrato de Transporte, la aerolínea está amparada legalmente para actuar por razones de "seguridad y comodidad" de todos los pasajeros. Hasta la fecha, United es la primera de las grandes aerolíneas estadounidenses en incluir esta regla de forma tan explícita y con sanciones severas.

Sin embargo, en la aviación comercial, es común que una vez que una gran aerolínea adopta una política de este tipo, otras sigan el ejemplo para estandarizar el comportamiento en cabina.

