Apple lanza su laptop más económica en Estados Unidos: conoce su costo

Apple sacudió el mercado tecnológico con el lanzamiento del MacBook Neo, su computadora portátil más asequible hasta la fecha.

Con un precio disruptivo de $599, la compañía de Cupertino busca arrebatarle terreno a los Chromebooks de Google y a las laptops económicas con Windows, en un momento en que la industria se prepara para una subida de precios generalizada.

Presentada por John Ternus, vicepresidente de ingeniería de hardware, como una máquina "totalmente nueva y construida desde cero", la MacBook Neo representa un cambio radical en la estrategia de Apple para atraer a estudiantes y usuarios que buscan entrar al ecosistema Mac sin gastar más de mil dólares.

MacBook Neo: el primer Mac con "corazón" de iPhone

La gran innovación técnica de este modelo es que, por primera vez, Apple utiliza un procesador de smartphone para dar vida a una computadora.

Procesador A18 Pro: El mismo chip que impulsa al iPhone 16 Pro , optimizado para ejecutar el sistema operativo macOS Tahoe .

Diseño y Colores: Cuenta con una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas (sin la muesca o notch de los modelos Air/Pro) y chasis de aluminio en cuatro colores: plata, índigo, rosa ( blush ) y un llamativo amarillo cítrico .

Rendimiento: Apple promete que es hasta 3 veces más rápida en tareas de Inteligencia Artificial (Apple Intelligence) que las PCs más vendidas con procesadores Intel Core Ultra 5.

Especificaciones técnicas

Característica MacBook Neo ($599) MacBook Neo ($699) Almacenamiento 256 GB SSD 512 GB SSD Memoria RAM 8 GB (unificada) 8 GB (unificada) Seguridad Sin Touch ID Con Touch ID Batería Hasta 16 horas Hasta 16 horas Puertos 2 USB-C + Jack 3.5mm 2 USB-C + Jack 3.5mm

Nota: El modelo educativo tiene un precio especial de salida de $499, posicionándola como una amenaza directa para el dominio de Lenovo y HP en las aulas.

El "Mem-ageddon" 2026: por qué este lanzamiento es clave

El momento elegido por Apple no es casualidad. La industria enfrenta una crisis de componentes sin precedentes bautizada como el "Mem-ageddon".

Escasez de Memoria: La demanda masiva de chips para centros de datos de IA ha provocado que los precios de las memorias RAM y SSD suban hasta un 130%. Inflación de Precios: Gartner estima que el precio de las laptops tradicionales aumentará un 17% este año, y advierte que las laptops de menos de $500 podrían desaparecer del mercado para 2028. Ventaja Competitiva: Al lanzar un modelo de $599 antes de que los costos de fabricación golpeen con fuerza en el segundo trimestre de 2026, Apple se asegura una ventaja en cuota de mercado frente a competidores como Lenovo, que actualmente lidera con un 27.2%.

