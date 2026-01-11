¡iPhone desde $143! Esta tienda en EEUU remata modelos de Apple para este inicio de 2026

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de dispositivos móviles en Estados Unidos registra una baja en los costos de los modelos iPhone dentro de las sucursales de Walmart.

Esta reducción de precios se concentra en equipos de años previos y unidades reacondicionadas, los cuales son distribuidos principalmente a través de operadoras de servicios prepago como Straight Talk y Total Wireless.

Estas empresas, que funcionan bajo la red de cobertura de Verizon, permiten que el usuario final adquiera el equipo sin contratos de larga duración, facilitando herramientas de comunicación para contratistas y proveedores de servicios que operan en áreas con exigencias técnicas específicas.

Disponibilidad de modelos nuevos y equipos reacondicionados

Dentro del inventario actual, el modelo de entrada es el iPhone SE de tercera generación, cuyo precio oscila entre los 149 y 199 dólares al activarse con planes de la tienda.

Para quienes requieren mayor capacidad de procesamiento, el iPhone 13 se comercializa entre los 349 y 399 dólares, mientras que el iPhone 12 mantiene un costo base de 299 dólares en tiendas físicas seleccionadas.

En la categoría de productos "Restored", que cuentan con garantía de funcionamiento de la cadena, destaca el iPhone 14 Pro con un valor de entre 580 y 630 dólares, seguido por el iPhone 11, que se mantiene como la opción más económica en formato reacondicionado desde los 143 dólares.

