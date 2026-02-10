Revisa tu correo: así llegan los cheques de hasta $100 de la demanda contra Apple

Suscríbete a nuestros canales

Si alguna vez sentiste que tu iPhone te "espiaba" para mostrarte anuncios de zapatillas o comida, tenías razón en sospechar.

Los usuarios que demandaron a Apple por las grabaciones accidentales de Siri finalmente están viendo el dinero en sus cuentas.

El gigante tecnológico comenzó a distribuir los 95 millones de dólares del acuerdo legal, cerrando un capítulo oscuro sobre la privacidad de millones de dispositivos en Estados Unidos.

¿Por qué Apple está pagando?

La demanda, liderada originalmente por la californiana Fumiko Lopez, acusó a Apple de permitir que Siri grabara momentos íntimos —desde consultas médicas hasta transacciones privadas— sin el consentimiento del usuario. Según la acusación:

Activación accidental: Siri se activaba sola y enviaba audios a contratistas externos.

Publicidad dirigida: Algunos usuarios reportaron recibir anuncios exactos de productos (como Air Jordans u Olive Garden) tras mencionarlos cerca de su iPhone, sin haberlos buscado en la web.

Aunque Apple negó cualquier mala práctica y asegura que Siri fue diseñada para proteger la privacidad, aceptó el millonario pago para evitar un juicio prolongado.

¿Cuánto dinero están recibiendo los usuarios?

A diferencia de otros acuerdos donde los pagos son de apenas unos centavos, los beneficiarios de este caso están recibiendo sumas más significativas:

Monto por dispositivo: Se estimó un límite de $20 por cada equipo (iPhone, iPad, Apple Watch o HomePod) elegible.

Pagos reales: Algunos usuarios ya han confirmado depósitos de hasta $40.10 , lo que sugiere que muchos reclamantes poseían más de un dispositivo vinculado a su cuenta.

Límite máximo: Los pagos pueden alcanzar hasta los $100 si registraste cinco o más dispositivos.

¿No has recibido tu pago? Revisa esto

Si presentaste tu reclamación antes de la fecha límite (julio de 2025), el dinero ya debería estar en camino. El administrador del acuerdo confirmó que la distribución masiva inició el 23 de enero.

Revisa el Spam: Los cheques digitales están llegando por correo electrónico. Busca términos como "Siri Settlement" o "Apple Class Action". Fecha límite de cobro: Tienes 120 días para aceptar el pago digital. Si no lo haces en ese plazo, el dinero volverá al fondo y perderás tu parte. Depósitos físicos: Si pediste cheque por correo postal o transferencia ACH, el administrador pide paciencia, ya que estos procesos pueden tardar varias semanas en reflejarse.

Dato impactante: Se estima que el 97% de las personas elegibles no presentaron su reclamo a tiempo, lo que permitió que quienes sí lo hicieron recibieran un monto mayor al esperado originalmente.

