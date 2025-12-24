¡Adiós a las señas! Apple Intelligence llega a los AirPods para romper las barreras del idioma: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Apple ha dado un paso histórico en la comunicación global al habilitar la traducción en tiempo real para sus auriculares AirPods.

Gracias a la integración de Apple Intelligence y el nuevo sistema operativo iOS 26.2, los usuarios podrán mantener conversaciones naturales con personas que hablen idiomas diferentes.

Dispositivos Compatibles

Para disfrutar de esta función, los usuarios deben contar con hardware y software específicos de última generación:

AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 o AirPods 4 (versión con cancelación activa de ruido).

iPhone compatible con Apple Intelligence .

Actualización a iOS 26.2, disponible para usuarios en la Unión Europea (tras retrasos técnicos para cumplir con el Reglamento de Mercados Digitales).

¿Cómo funciona la Traducción en Vivo?

El sistema utiliza audio computacional avanzado para que la experiencia sea fluida:

Conversación Cara a Cara: La cancelación activa de ruido baja automáticamente el volumen de la voz original del interlocutor. Audio en el Oído: El usuario escucha la traducción directamente en sus AirPods de forma casi instantánea. Para interlocutores sin AirPods: El iPhone puede mostrar una transcripción en tiempo real en su pantalla para que la otra persona pueda leer lo que se le dice en su propio idioma. Privacidad: Apple asegura que el procesamiento de la traducción se ejecuta dentro del dispositivo, protegiendo los datos personales.

La función debuta con una cobertura de los idiomas más hablados del mundo:

Español, Inglés, Francés, Alemán, Portugués e Italiano, Chino (Simplificado y Mandarín Tradicional), Japonés y Coreano.

Esta herramienta está diseñada no solo para viajes, sino también para entornos laborales y educativos, permitiendo una colaboración "manos libres" sin precedentes.

