Tensión en el Paseo de la Fama Presidencial: conoce las burlas de Trump contra sus antecesores en el Ala Oeste

El presidente Donald Trump ha ampliado una exhibición en la Casa Blanca con placas junto a retratos de líderes previos. Esta galería, llamada Paseo de la Fama Presidencial, ocupa un pasillo en la residencia oficial y presenta descripciones de varios mandatarios.

Los textos incorporados usan un lenguaje directo y enfocado en legados presidenciales. Varias placas destacan aspectos de administraciones pasadas con frases específicas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó las placas como "descripciones elocuentemente escritas de cada presidente y el legado que dejaron". Confirmó que "como estudiante de la historia, muchas fueron escritas directamente por el propio presidente".​

Trump anticipó estas adiciones en noviembre durante una entrevista con Laura Ingraham de Fox News. Equipos de Biden, Obama y Clintons no respondieron a solicitudes de comentarios.​

Textos en las placas

Las placas detallan observaciones sobre figuras clave. Para Joe Biden, se lee: "Sleepy Joe Biden fue, con mucho, el peor Presidente en la Historia de Estados Unidos" y que asumió tras "la Elección más corrupta jamás vista en Estados Unidos".

Se menciona que supervisó "una serie de desastres sin precedentes que llevaron a nuestra Nación al borde de la destrucción", con referencias a políticas económicas, climáticas, migratorias, la retirada de Afganistán, la invasión rusa a Ucrania y el ataque de Hamás del 7 de octubre.​

Sobre Barack Obama, el texto indica: "Barack Hussein Obama fue el primer Presidente Negro, un organizador comunitario, Senador de un término de Illinois, y una de las figuras políticas más divisivas en la Historia de Estados Unidos".

Agrega que "espió la Campaña Presidencial de 2016 de Donald J. Trump, y presidió la creación del Engaño Rusia, Rusia, Rusia, el peor escándalo político en la Historia de Estados Unidos".​

Otras placas cubren a George W. Bush, aprobando el Departamento de Seguridad Nacional pero criticando guerras en Afganistán e Irak. Ronald Reagan se presenta con mención a su admiración por Trump, y Hillary Clinton aparece bajo retratos de Obama y Bill Clinton, señalando su derrota electoral.​

¿Dónde ver este "guiño gracioso"?

La exhibición ocupa la columnata que conecta el Ala Oeste con la residencia de la Casa Blanca, en Washington. Trump la inauguró en septiembre, con marcos dorados en retratos, excluyendo a Biden por una imagen de autopen.​

Una placa introductoria establece que el Paseo fue "concebido, construido y dedicado por el presidente Donald J. Trump como un tributo a los presidentes pasados, buenos, malos y un tanto mediocres". Su propia placa resalta el fin de ocho conflictos en ocho meses y billonarias inversiones.

