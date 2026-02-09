IRS |¿Qué pasa si un migrante en pleno trámite de legalización no paga impuestos?

Suscríbete a nuestros canales

El sistema migratorio estadounidense valora profundamente la responsabilidad financiera de quienes aspiran a un estatus legal permanente. Los especialistas legales advierten que el historial de contribuciones funciona como una evidencia sólida de integración y respeto a las leyes.

Muchos extranjeros desconocen que la falta de pagos genera deudas acumuladas, multas y recargos que asfixian su economía personal. Estas manchas en el expediente financiero proyectan una imagen de falta de compromiso con el bienestar del país.

La transparencia ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) protege el futuro de miles de familias que buscan estabilidad en territorio norteamericano. Declarar ingresos constituye una herramienta poderosa para demostrar un arraigo real y honesto en la comunidad.

El incumplimiento provoca la denegación de la residencia por falta de "buen carácter moral" y pone en riesgo el ajuste de estatus definitivo.

¿Cómo afecta el trámite no pagar impuestos?

Según el código tributario federal, establece que no pagar impuestos constituye un delito fiscal con consecuencias económicas graves. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) interpreta la evasión como una carencia de responsabilidad cívica esencial para los nuevos residentes.

A diferencia de los mitos comunes, el IRS tiene prohibido compartir datos personales con agencias de deportación como ICE bajo la sección 6103. Esta protección legal garantiza que el contribuyente declare sus ingresos sin temor a represalias inmediatas por su condición migratoria.

El uso del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) permite que personas sin Seguro Social cumplan con su deber fiscal anualmente. Este documento sirve además como prueba de presencia física en el país durante el tiempo que dure el proceso legal.

¿Qué herramientas existen para ayudar a los inmigrantes?

Los interesados deben tramitar el formulario W-7 junto con documentos de identidad como el pasaporte o el acta de nacimiento original. El proceso de obtención del ITIN demora entre ocho y diez semanas, por lo que la anticipación resulta fundamental.

Quienes utilizan este número acceden a las mismas reglas y deducciones que cualquier otro ciudadano, e incluso califican para reembolsos de dinero. No obstante, el sistema excluye a estos usuarios del crédito tributario por ingreso ganado, una restricción específica para este grupo.

Para recibir el crédito por hijos, los menores dependientes sí requieren obligatoriamente un número de Seguro Social válido en su registro. Cumplir con estos requisitos demuestra una conducta ejemplar ante los oficiales que evalúan cada solicitud de legalización pendiente.

¿Existen riesgos de expulsión al no pagar impuestos?

La ley actual impide que la información fiscal se use para fines de expulsión, salvo que medie una orden judicial por crímenes graves. Los contribuyentes pueden acudir a los Centros de Asistencia al Contribuyente para recibir guía gratuita sobre cómo regularizar sus deudas pasadas.

Presentar las declaraciones de cada año en que se percibieron ingresos asegura que el camino hacia la "Green Card" permanezca despejado. Un historial limpio ante el fisco ahorra miles de dólares en abogados y evita la posible prohibición de reingreso al país.

La estabilidad migratoria depende de una visión integral que combine el cumplimiento legal con la disciplina presupuestaria en cada hogar. Actuar con honestidad ante el sistema tributario es, en última instancia, una inversión estratégica para lograr el sueño americano.

