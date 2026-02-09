¡Febrero de estrenos! Las películas y series más románticas para San Valentín: fechas claves y dónde verlas

Suscríbete a nuestros canales

Febrero llega cargado de historias ideales para compartir un sofá, buena comida y, por supuesto, una linda película.

Este mes no solo se centra en el romance clásico por San Valentín, sino que apuesta por la intriga y los regresos esperados que garantizan entretenimiento para todos los gustos en pareja.

Las grandes plataformas de streaming y las salas de cine renovaron su cartelera con títulos que van desde dramas intensos hasta comedias ligeras.

Estrenos en streaming: series y películas

Las plataformas digitales son las protagonistas de este mes con lanzamientos que invitan al maratón:

Los Bridgerton (Netflix):

El esperado final de la cuarta temporada (Parte 2) llega el 26 de febrero. Es la opción perfecta si buscan romance de época y muchos secretos.

Como agua para chocolate (HBO Max):

Una nueva adaptación de la famosa novela mexicana que explora un amor prohibido a través de la cocina. Ideal para una noche temática.

Love Story:

John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette (Disney+): Una serie que narra la relación real de una de las parejas más famosas de los años 90.

El Agente Nocturno (Netflix):

Para las parejas que prefieren la adrenalina, la tercera temporada se estrena el 19 de febrero con más acción y conspiraciones.

Eternity (Apple TV+): Una película que mezcla romance y ciencia ficción, protagonizada por Elizabeth Olsen, disponible a partir del 13 de febrero.

Los platos fuertes en el cine

Si prefieren la experiencia de la pantalla grande, la cartelera de febrero trae propuestas visualmente potentes:

Cumbres Borrascosas:

Una nueva versión del clásico literario con Margot Robbie y Jacob Elordi. Se estrena el 13 de febrero, justo a tiempo para el día de los enamorados.

Sin Conexión: Bradley Cooper dirige este drama romántico que promete ser uno de los favoritos de la crítica este año.

Scream 7: Si su idea de una cita perfecta incluye sustos, la nueva entrega de esta famosa saga de terror llega a finales de mes para poner a prueba sus nervios.

Clásicos que regresan

Febrero también es el mes de la nostalgia. Varias salas de cine y plataformas como HBO Max están reestrenando joyas románticas para quienes prefieren ir a lo seguro:

El diario de Noa y Crazy, Stupid, Love vuelven a estar disponibles en alta definición en plataformas digitales.

