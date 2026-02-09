El error de los 14 centavos: por qué EEUU pierde millones fabricando esta moneda hoy mismo

Suscríbete a nuestros canales

Tras la histórica desaparición del centavo en 2025, el sistema monetario de Estados Unidos enfrenta una nueva crisis de rentabilidad.

La atención se desplaza hacia la moneda de cinco centavos, el níquel, cuyo futuro pende de un hilo debido a una realidad económica insostenible: fabricarlo cuesta casi el triple de lo que vale.

¿Está el níquel destinado a seguir los pasos del centavo y desaparecer de las billeteras en EEUU?

El costo del absurdo: 14 centavos por un níquel

Los datos de la Casa de la Moneda de EE. UU. revelan un agujero financiero difícil de ignorar. Mientras que el centavo fue eliminado por su falta de utilidad y alto costo, el níquel se ha convertido en la moneda más deficitaria del sistema actual:

Costo de producción: Fabricar un níquel cuesta casi 14 centavos .

Composición costosa: Aunque se llama "níquel", la moneda es un 75% cobre , un metal cuyo precio se ha disparado, elevando los costos de acuñación a niveles récord.

El único sobreviviente deficitario: Tras la muerte del centavo, el níquel es la única moneda con la que el Tesoro de EE. UU. pierde dinero en cada unidad producida.

¿Redondeo obligatorio en las cajas?

La escasez de monedas fraccionarias ya está cambiando la forma en que compramos. Muchos minoristas han comenzado a redondear el cambio al pagar en efectivo.

Dato clave: En la mayoría de los casos, el redondeo se hace a favor del cliente al centavo más cercano, pero la ausencia de centavos ha hecho que el níquel sea la pieza mínima para dar cambio exacto, aumentando la presión sobre su circulación.

¿Desaparición o cambio de material?

El Congreso tiene un proyecto de ley en el Comité de Servicios Financieros que busca suspender la producción del níquel. Sin embargo, los expertos sugieren dos caminos posibles:

Muerte definitiva: Eliminar la moneda y redondear todas las transacciones a los 10 centavos (dime). Reestructuración metálica: Cambiar la composición de cobre por metales más baratos, como el acero, para que fabricarlo cueste menos de 5 centavos.

El "síndrome del frasco": lo que mató al centavo

El economista Robert Whaples advierte que el verdadero asesino de las monedas es la acumulación. El centavo murió porque la gente dejó de gastarlo y lo guardaba en frascos o portavasos, obligando a la Casa de la Moneda a acuñar miles de millones más para cubrir el vacío.

Se estima que hay 300,000 millones de centavos "atrapados" en hogares estadounidenses. Si el níquel sufre la misma falta de circulación, su destino estará sellado. "Cuando la gente ya no se agache a recoger una moneda de cinco centavos del suelo, será el fin", sentencia Whaples.

