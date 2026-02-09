No bastan las excarcelaciones: Presidente de la Conferencia Episcopal aboga por la justicia y la paz

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Jesús González de Zárate, afirmó que las recientes excarcelaciones de detenidos no son suficientes para atender la crisis social y de justicia en Venezuela.

Para el vocero de la Iglesia, una Ley de Amnistía debe ir más allá de liberar presos, buscando “defender la justicia y la verdad” y atender las causas subyacentes que generan conflictos y violaciones a los derechos humanos.

Monseñor González de Zárate resaltó que la aprobación de una ley no debe hacerse apresuradamente. “Que se haga de modo reflexivo y con una gran consulta”, indicó, subrayando la importancia de incluir a distintos sectores de la sociedad, expertos jurídicos y organizaciones civiles para garantizar que la normativa sea justa, efectiva y legítima.

El presidente del episcopado criticó la falta de transparencia del proceso anunciado por el Ejecutivo Nacional el pasado 8 de enero.

Según su análisis, aunque se han dado anuncios generales sobre excarcelaciones, no se han precisado los tiempos ni los mecanismos, lo que ha generado incertidumbre y preocupación entre la población afectada y sus familias.

"Se hizo un anuncio general pero no se señalaron los tiempos ni los modos de hacerlo y eso ha creado una gran inquietud. Gracias a Dios se ha ido dilucidando que cada vez son más los excarcelados".

El episcopado enfatizó que lo prioritario es el bienestar de la gente y que las medidas legales deben garantizar soluciones estructurales, no solo alivios temporales.

"Lo prioritario es el bienestar de la gente. Manifestamos nuestra decisión de acompañar al pueblo de Dios en sus realidades".

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube