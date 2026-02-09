Consulado de México sobre Ruedas continúa moviéndose en Nueva York: conoce la agenda de esta semanas

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en Nueva York está reafirmando su compromiso con la comunidad migrante a través de su programa Consulado sobre Ruedas.

Esta iniciativa tiene como objetivo llevar servicios y trámites esenciales a los mexicanos que viven en áreas más alejadas de la sede central en Manhattan, permitiendo que obtengan documentos de identidad oficiales sin tener que hacer largos viajes.

¿Dónde estará el Consulado de México sobre Ruedas esta semana?

Durante esta semana, las unidades móviles estarán operando en lugares estratégicos de la zona triestatal.

El servicio estará disponible desde este martes, 10 de febrero hasta el sábado, 14 de febrero, en las siguiente ubicaciones:

Brooklyn

Brooklyn Public Library-Sunset Park

Dirección: 5108 4th Ave. Brooklyn, NY, 11220

Horario: 10:00 am a 2:30 pm.

Staten Island

La Colmena

Dirección: 88 Canal St. Staten Island, NY, 10304.

Horario: 9:00 am a 1:30 pm.

Servicios disponibles en las unidades móviles de Nueva York

El personal consular se encarga de procesar los trámites más solicitados por la comunidad mexicana. Los ciudadanos pueden gestionar los siguientes documentos:

Pasaporte Mexicano: Disponible con vigencia de 3, 6 o 10 años.

Matrícula Consular de Alta Seguridad: Un documento de identidad que es aceptado por varias instituciones locales.

Credencial para Votar (INE): Este trámite es gratuito y permite a los mexicanos ejercer su derecho al voto desde el extranjero.

Requisitos generales para los trámites

Para que el personal pueda procesar su solicitud, los interesados deben presentar los siguientes documentos en original:

Acreditación de Nacionalidad: Acta de nacimiento (copia certificada), carta de naturalización o certificado de nacionalidad mexicana.

Identificación con fotografía: Puede ser la credencial de elector, un pasaporte anterior, o una licencia de conducir de México o de EE. UU.

Comprobante de domicilio: Un recibo de luz, agua, teléfono o contrato de renta que demuestre su residencia en el área de Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut.

¿Cómo solicitar una cita para realizar algún trámite en el Consulado de México sobre Ruedas en Nueva York?

Es importante recordar que el servicio se ofrece únicamente con cita previa. El Consulado no permite el uso de gestores o intermediarios; las citas son gratuitas y personales.

Hay dos maneras oficiales para agendar:

Vía internet: Visite el portal oficial de MiConsulado en el sitio web citas.sre.gob.mx. Necesitará crear una cuenta con su correo electrónico y seleccionar la sede del Consulado sobre Ruedas.

Vía telefónica o WhatsApp: Puede llamar o enviar un mensaje de texto al número +1 (424) 309-0009.

El Consulado recomienda llegar 15 minutos antes de la hora programada para evitar contratiempos y asegurar una atención fluida. Manténgase al tanto a través de las redes sociales oficiales del @ConsulMexNuy para actualizaciones de último minuto o cambios por clima.



