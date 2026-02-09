Hoteles de Caracas celebran el Día del Amor: conozca las promos y precios

Suscríbete a nuestros canales

Para celebrar el Día del Amor, los principales hoteles de Caracas cuentan con diferentes planes para el Día del Amor. Los enamorados disfrutarán de una cena o un fin de semana de romance.

El Hotel Meliá Caracas ofrece una cena con experiencia en las alturas, en su helipuerto. La propuesta incluye una cena en cuatro tiempos, una copa de vino espumante, un detalle de bienvenida para las damas, estacionamiento. La velada estará amenizada por un DJ y una agrupación. El costo por pareja es de $ 80.

La apertura es a las 5:00 pm para que las parejas puedan ver el atardecer y tomarse fotos; y el horario de la cena es de 8:00 pm a 11:00 pm.

Adicionalmente, el Meliá cuenta con alojamiento para la ocasión por $ 128 con impuestos, sin cena.

“La gente está reservando, aún quedan cupos. El espacio es pequeño y solo habrá 100 personas por seguridad”, dijo Sara Bustamante, Redenue Manager del hotel.

El hotel Eurobuilding Hotel & Suites Caracas preparó para el Día del Amor un alojamiento para dos, del 14 al 15 de febrero, con una mini botella de espumante, un detalle en la habitación, desayuno buffet para dos personas; early check-in a la 1:00 pm y late check-out a las 4:00 pm.

“El plan contempla tres tipos de habitaciones para dos personas, la standard por $ 170; business class por $ 210, first class por $ 270. La gente está reservando, pero aún quedan habitaciones, es mejor reservar con antelación porque por estos días siempre hay gente”, dijo la coordinadora del centro de atención integral del hotel, Andrea Bermúdez.

Cena sin hospedaje es una opción para celebrar

Otro plan consiste en una cena en cuatro tiempos para dos en el restaurante Hanami en el horario de 7:00 pm a 11:00 pm, que incluye una copa de bienvenida por persona, un aperitivo, una entrada, un plato principal y postre; por $ 90 por pareja. “Pueden ir a cenar sin necesidad de hospedarse; y hay que reservar”, comentó.

El Hotel Pestana Caracas preparó su Love Weekend by Pestana que consiste en un fin de semana, del 12 al 15 de febrero, en una habitación standard por $ 100 más IVA que incluye dos copas de espumante, un detalle por parte del hotel, dos cups cakes, con el estacionamiento.

Otra opción es la habitación Junior Suites por $ 150 más Iva; y con lo mismo que ofrece la standard; pero más grande. “El hotel brinda un late check out para que los huéspedes puedan disfrutar de la piscina”, afirmó Luís Sánchez, coordinador de Reservas del Pestana Caracas.

Hoteles organizan cocteles para celebrar el Día del Amor

Por otro lado, los enamorados pueden disfrutar del Love & Dancing by Pestana, un coctel en el Lounge Ávila, ubicado en el piso 18 del hotel. Habrá DJ, sorpresas, pasapalos, la entrada es libre (sin cover). Se efectuará de 6:00 pm a 11:00 pm.

El JW Marriott preparó el plan Paquete Romance para el Día de San Valentín, que combina hospedaje, fresas con chocolate, botella de espumante, cena para dos, desayuno para dos, acceso a piscina y gimnasio; y late check out.

Para conocer el precio del plan, los interesados deben hacer clic en el perfil del hotel, o escribir al WhatsApp 0412-2653697, dice la publicación en su cuenta de Instagram.

El Hotel CCCT Caracas, cuenta con el plan Día de San Valentín para dos personas con hospedaje en la Suite Junior con cama King, desayuno incluido, obsequio en la habitación: botella espumante y chocolates; cena romántica, acceso a la piscina, acceso al gimnasio el sábado. Válido por el 14 y 15 de febrero.

Además, late check out hasta las 4:00 pm din costo adicional, canchas de padel con precio adicional, estacionamiento a través de la app @pagodirecto

