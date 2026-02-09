Ministerio Público solicita revocación de medida cautelar contra Juan Pablo Guanipa: "se incumplieron las condiciones impuestas"

Suscríbete a nuestros canales

Por medio de un comunicado publicado en sus cuentas oficiales en redes sociales, el Ministerio Público informó sobre su solicitud para revocar la medida cautelar impuesta sobre el ciudadano Juan Pablo Guanipa, exdiputado a la Asamblea Nacional.

De acuerdo con la publicación realizado por la Fiscalía General de la República, “en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, ha solicitado ante el Tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa”.

Incumplimiento de las condiciones impuestas por el organismo

Afirmó que la petición se realizó “en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional”.

Asimismo, el Ministerio Público recordó que las “medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta al órgano judicial a solicitud de parte: revocar o sustituir la medida previamente otorgada, conforme a la legislación vigente”.

Detención domiciliaria para Guanipa

En tal sentido, el ente requirió ante el Tribunal que se adopten las decisiones que en derecho correspondan, “en resguardo del proceso penal, para pasar a un régimen de detención domiciliaria”.

Finalmente, invocó “el espíritu del Programa de Convivencia Democrática y Paz en curso así como la consulta de la Ley de Amnistía, en aras de garantizar la unión y reconciliación de los venezolanos en este momento histórico. Venezuela reclama un espacio para el encuentro nacional en el marco de la Constitución de la República”.

Familiares denuncian situación irregular

Durante la noche de este domingo, Ramón Guanipa, hijo del político venezolano, Juan Pablo Guanipa, denunció una situación irregular con su padre.

A través de la cuenta oficial del exdiputado de la Asamblea Nacional, Ramón difundió detalles y exigió fe de vida de su padre.

De acuerdo con el escrito, "un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos".

Asimismo, indica que "Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas". Sin embargo, resaltó el hijo de Guanipa que lograron identificar al menos tres vehículos, "un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Simbol".

Adicionalmente, Ramón resaltó que junto a familiares "Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación".

