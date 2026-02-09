Horóscopo del 9 de febrero: Debes calmarte y analizar mejor la situación

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes una súper energía y estás muy ansioso. Estás desesperado por ejecutar tus planes y seguir avanzando. El Universo te ayuda con un sextil positivo con el planeta Marte para que tengas toda la energía necesaria y llegar a cumplir con tus metas. Queda de tu parte si lo logras. Debes mantener el enfoque y la disciplina para resolver todos los obstáculos que se presentan en tu camino. Ánimo y fuerza para ser un vencedor.

TAURO: La cuadratura con Marte te coloca en un momento delicado, donde tus acciones pueden desencadenar consecuencias importantes. Es vital que observes con atención lo que estás haciendo y te tomes un instante para reflexionar. Podrías estar cometiendo errores significativos y hacer una pausa, ahora puede evitarte mayores complicaciones en el futuro. Es tiempo de frenar, revisar con honestidad y actuar desde el equilibrio.

GÉMINIS: En este instante cósmico, existe una oposición con la Luna. Es muy probable que te sientas mal o sencillamente no te sientas seguro de los cambios que estás realizando en tu vida. La situación se puede complicar un poco más. Estás pensando que las acciones que ejecutes no son las correctas. Lo importante es tomar decisiones y no quedar estático. Cualquier acción, sea buena o sea mala, es mejor que ninguna.

CÁNCER: Existe una cuadratura negativa con Quirón y esta energía busca que tu mirada se enfoque en tu interior y en tus procedimientos para evaluar y mejorar. En estos momentos deberías establecer un período de calma para poder analizar lo que estás haciendo ahora, y lo que hiciste en el pasado reciente, para saber si en verdad estás transitando por un buen camino o si estás desviado y alejado de tus objetivos.

LEO: La Luna está haciendo un trígono positivo a tu signo astrológico. Vives un buen momento lleno de elementos positivos donde se manifiesta Dios. Sientes su presencia en todos lados y en cada paso que das, porque todo te está saliendo bien. Debes aprovechar y seguir haciendo lo planificado previamente por tu mente creadora, la cual está llena de sabiduría y te guiará hasta llegar a la meta.

VIRGO: Tienes activa una cuadratura negativa con la Luna. Tus emociones están en total desequilibrio y te causa mucho daño. Debes calmarte y analizar mejor la situación. Hay momentos en los que piensas que tienes todo controlado y realmente no es así. Revisa tus acciones y observa los resultados, tienes que hacer ajustes y lograr corregir tu camino para vivir con más paz en tu corazón.

LIBRA: Tienes un trígono con Plutón muy favorable que te permite avanzar en grandes transformaciones y esos cambios son para tu beneficio. Debes colaborar y ser más flexible para soportar el proceso de adaptación a tu nueva vida. Es mejor no hacer resistencia. Si frenas este proceso será nefasto para ti porque de igual manera se hará por las buenas o por las malas. Es una gran prueba y tendrás que tomar decisión.

ESCORPIO: Es esencial que observes con plena conciencia lo que estás haciendo y te permitas un espacio de reflexión sincera. La cuadratura con Marte te sitúa en un momento delicado, donde cada acción puede tener repercusiones profundas. Podrías estar transitando errores que si no se detienen a tiempo, podrían generar consecuencias mayores. La pausa no es debilidad, es sabiduría. La energía marciana puede impulsarte al conflicto, pero también puede ser canalizada hacia la transformación.

SAGITARIO: Tu optimismo innato producto de un sextil con Venus te guiará hacia territorios de prosperidad nunca antes explorados. Confía en que cada paso que das está respaldado por una fuerza superior que conspira constantemente a tu favor. Permítete brillar sin reservas y comparte tu alegría con el mundo, recuerda que tu expansión actual no tiene límites. El Universo está listo para premiar tu valentía con bendiciones.

CAPRICORNIO: Hay días malos que se tienen que soportar. Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.

ACUARIO: El planeta Mercurio te está brindando su protección al pasar por tu signo para que puedas avanzar a mejor velocidad y puedas terminar el ciclo de la mejor manera. No podrás frenar tu impulso y seguirás teniendo gran éxito. La vida te sonríe y busca la manera de mantenerte en el camino correcto de la luz. Una vez más, saldrás adelante con una fuerza positiva. Busca la forma de seguir creciendo.

PISCIS: ¡Animo y fuerza! Ya estás por cerrar un ciclo muy fuerte en tu vida. Es mejor que te mantengas estable para que puedas seguir de pie, que es cuando sales de las garras del planeta Saturno en conjunción y entras en un proceso de liberación total. Sabemos que estás agotado, pero ya falta muy poco y tienes que seguir a buen ritmo como sea para llegar a la meta y convertirte en un gran maestro.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin