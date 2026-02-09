Libérate del dolor en las articulaciones con este delicioso té rico en propiedades antinflamatorias

Suscríbete a nuestros canales

La tendinitis también es una causa común que afecta negativamente las articulaciones, de acuerdo a la información divulgada por Medline plus.

El mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para combatir el dolor articular, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de jengibre sin azúcar.

Según la información reseñada por Healthline, la infusión de jengibre sin azúcar contiene propiedades antinflamatorias, analgésicas y antioxidantes que relajan las articulaciones, al tiempo que hacen efecto positivo en el sistema nervioso.

Así debes ingerir el té de jengibre

Se sugiere que la persona ingiera dos tazas de té de jengibre luego del desayuno, durante dos días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si el dolor es agudo y constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el dolor articular la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse una revisión médica general durante el año.

Foto cortesía de: freepik

