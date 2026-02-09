Trámite

Registro y aportes al Fona: Un compromiso obligatorio para todas las empresas públicas y privadas del país

El organismo ha dispuesto una plataforma digital ágil y segura para facilitar el proceso

Por Genesis Carrillo
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 09:02 pm

El Fondo Nacional Antidrogas (Fona) recuerda a todos los contribuyentes que, de acuerdo con el marco legal vigente, todas las empresas públicas y privadas —con o sin fines empresariales— tienen la obligación de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Drogas.

Por lo que en su cuenta de Instagram, indicó que para facilitar este trámite, el organismo ha dispuesto una plataforma digital ágil y segura. 

Los representantes legales o administradores de las entidades deben seguir estos pasos:

  • Ingresar al portal oficial: https://www.fona.sigat.net.
  • Completar el registro de la empresa o institución.
  • Declarar y realizar el aporte correspondiente de manera electrónica.

Los requisitos a cargar en la página son: 

  • Cédula del representante legal (vigente)
  • RIF del representante legal y de la empresa (vigente)
  • Registro Mercantil, Acta Constitutiva o de Asamblea
  • Planilla de inscripción ante el IVSS

Todos estos documentos deben estar en formato PDF

 

Lunes 09 de Febrero - 2026
VENEZUELA
