Registro y aportes al Fona: Un compromiso obligatorio para todas las empresas públicas y privadas del país

El Fondo Nacional Antidrogas (Fona) recuerda a todos los contribuyentes que, de acuerdo con el marco legal vigente, todas las empresas públicas y privadas —con o sin fines empresariales— tienen la obligación de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Drogas.

Por lo que en su cuenta de Instagram, indicó que para facilitar este trámite, el organismo ha dispuesto una plataforma digital ágil y segura.

Los representantes legales o administradores de las entidades deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial: https://www.fona.sigat.net.

Completar el registro de la empresa o institución.

Declarar y realizar el aporte correspondiente de manera electrónica.

Los requisitos a cargar en la página son:

Cédula del representante legal (vigente)

RIF del representante legal y de la empresa (vigente)

Registro Mercantil, Acta Constitutiva o de Asamblea

Planilla de inscripción ante el IVSS

Todos estos documentos deben estar en formato PDF