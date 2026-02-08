Fallece el maestro Renato Aguirre a los 78 años: Maracaibo rinde homenaje a su legado

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 8 de febrero, el Zulia despide a uno de sus hijos más ilustres, Renato Aguirre González, conocido cariñosamente como el «Poeta Diamantino».

A sus 78 años, el emblemático compositor y cronista lírico falleció dejando un vacío profundo en la gaita, género que logró elevar a niveles de poesía pura con su sensibilidad y devoción.

Pilar fundamental de la dinastía Aguirre y hermano del recordado Ricardo Aguirre, Renato no solo fue un guardián de la tradición, sino un creador incansable de himnos. Su partida física conmueve a todo un país que creció escuchando sus letras, las cuales se convirtieron en el alma sonora de la fe zuliana.

Un último adiós en la Basílica

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre, quienes expresaron su pesar.

"El Instituto Municipal de la Gaita ‘Ricardo Aguirre’, su Presidente, personal Directivo, Administrativo e instructores se unen al duelo por la partida física de Renato Alonso Aguirre González ‘El Poeta Diamantino’, quien en vida fue distinguido músico y compositor de la gaita zuliana, dejando un legado imborrable en el tiempo y a su vez convirtiéndose en uno de los mejores cuatristas y compositores de nuestra Gaita Zuliana", señaló.

Como tributo a su conexión espiritual con la Virgen de Chiquinquirá, los actos fúnebres se realizarán en la Basílica de Maracaibo. El cuerpo de Renato Aguirre permanecerá en capilla ardiente a partir del mediodía de este domingo.

Se espera que una multitud de músicos, gremios gaiteros y ciudadanos se acerquen al recinto religioso para rendir honores a quien dedicó su vida a cantarle a «La Chinita».

Trayectoria y legado musical

Renato Aguirre construyó una carrera brillante marcada por su paso en agrupaciones icónicas como Los Cardenales del Éxito, Los Monumentales y Los Colosales.

Además, destacó como fundador y director de Los Chiquillos. Su pluma fue la responsable de clásicos inmortales que hoy forman parte del patrimonio cultural de Venezuela, entre los que destacan:

La Elegida

Sagrada Dama del Saladillo

Aquella Chinita

Templo del Sol

Fascinante Venezuela

El adiós a un cronista del pueblo

Más allá de los escenarios, Aguirre fue reconocido como un intérprete de la cotidianidad y el orgullo regional. Su habilidad para transformar el sentimiento popular en versos elegantes le valió el respeto de todas las generaciones de gaiteros.

Aunque su voz se apaga, su legado seguirá latiendo en cada acorde y en cada rincón del Zulia que tanto amó y defendió a través de su música.

