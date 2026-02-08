Reporte Inameh: sol radiante y altas temperaturas: así estará el clima en Venezuela este domingo 8 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

Para este domingo 8 de febrero de 2026, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) prevé una jornada marcada por la estabilidad atmosférica en la mayor parte del territorio nacional. La presencia de una masa de aire seco favorecerá cielos despejados, lo que se traducirá en un incremento de las temperaturas, ideal para actividades al aire libre pero bajo medidas de precaución.

Pronóstico por regiones

Centro y Oriente: en estados como Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y la Gran Caracas, predominará el cielo despejado. No se esperan precipitaciones, salvo algunas nubosidades matutinas en zonas de montaña.

Llanos Centrales y Occidentales: los estados Guárico, Apure y Barinas registrarán la mayor incidencia solar del día. El Inameh advierte que el riesgo de incendios forestales se mantiene elevado en estas entidades.

Zonas con lluvias: solo se estiman mantos nubosos con lloviznas dispersas y aisladas en el sur del país (Amazonas y Bolívar), la Guayana Esequiba y zonas puntuales de los Andes y el sur de Zulia.

Temperaturas extremas

El termómetro reflejará el contraste característico de esta temporada:

Máximas: Alcanzarán los 38°C en zonas llaneras y el nororiente del país, generando una sensación térmica superior.

Mínimas: Durante la madrugada se registraron 7°C en las zonas montañosas de Mérida y cerca de 16°C en los valles de Caracas.

Estado del mar

Para quienes planean visitar las costas, se reporta marejada con olas de hasta 1,5 metros de altura en el Litoral Central y Occidental, mientras que en el Litoral Oriental y la Zona Insular se podrían registrar olas de hasta 2,0 metros debido a la intensidad de los vientos alisios.

