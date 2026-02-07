Conoce quiénes quedan exentos del examen de inglés para obtener la ciudadanía en el USCIS

Suscríbete a nuestros canales

El proceso para obtener la ciudadanía en Estados Unidos contempla normativas específicas que exoneran del requisito lingüístico a ciertos grupos de residentes permanentes.

Según los lineamientos actuales de la autoridad migratoria federal, los solicitantes que superen los 50 años de edad y acrediten un tiempo prolongado de estancia legal en el país pueden realizar el trámite en su lengua materna.

Esta medida busca facilitar la naturalización de inmigrantes que, tras décadas de residencia, enfrentan dificultades para el dominio técnico del inglés pero cumplen con el resto de los requisitos de elegibilidad.

Criterios de edad y residencia legal

La exención de la prueba de idioma inglés se divide principalmente en dos categorías establecidas por el USCIS.

El primer grupo abarca a los residentes de 50 años o más que hayan vivido en Estados Unidos con una tarjeta de residencia permanente ("Green Card") durante al menos 20 años.

El segundo grupo comprende a personas de 55 años o más que certifiquen un mínimo de 15 años de residencia legal.

En ambos escenarios, los aspirantes omiten el examen de lectura, escritura y habla en inglés, aunque mantienen la obligación de aprobar la evaluación de conocimientos cívicos e historia.

Para aquellos que califican bajo las reglas de edad antes mencionadas, el examen de educación cívica puede realizarse con el apoyo de un intérprete autorizado en el idioma de preferencia del solicitante. Asimismo, existe una consideración especial para las personas de 65 años o más que tengan al menos 20 años como residentes permanentes; en este caso, el cuestionario se reduce a una selección de 20 preguntas esenciales, de las cuales deben responder correctamente 12 para obtener la aprobación definitiva.

Exenciones por motivos médicos

Aparte de los criterios cronológicos, la normativa federal permite la exención total o parcial de los exámenes a personas con discapacidades físicas, mentales o de desarrollo debidamente documentadas.

Para este trámite es indispensable la presentación del Formulario N-648, el cual debe ser completado y firmado por un profesional médico certificado. Cada expediente es revisado de forma individual por los oficiales de inmigración para determinar si la condición de salud impide realmente al solicitante cumplir con los estándares educativos del proceso.

“Los residentes permanentes legales que cumplen con los requisitos de edad y residencia pueden solicitar la exención correspondiente en el Formulario N-400 al momento de su postulación”, señala un comunicado técnico del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sobre el protocolo de naturalización.

