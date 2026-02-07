Inmigrantes no tendrán derecho a fianza: avalan arresto indefinido mientras se ejecuta la deportación

Suscríbete a nuestros canales

El sistema judicial ha ratificado la legalidad de mantener bajo arresto a los inmigrantes que han ingresado al país sin documentación, eliminando la posibilidad de libertad condicional bajo fianza.

Esta resolución judicial respalda la línea de control migratorio que busca evitar que las personas sujetas a procesos de deportación o revisión de estatus permanezcan en libertad antes de su audiencia definitiva. Con este fallo, las autoridades de control fronterizo y seguridad interna tienen la potestad de prolongar la estancia de los sujetos en centros de detención de forma indefinida hasta que concluyan sus trámites.

Los magistrados que suelen respaldar estas interpretaciones legales son: John Roberts (Presidente del Tribunal Supremo), Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett.

“El Congreso que aprobó esta ley se sorprendería al saber que también requería la detención sin fianza de dos millones de personas. Durante casi 30 años no hubo señales de que nadie pensara que lo hacía”, afirmó la Juez Dana M. Douglas, designada por Joe Biden, en su voto particular en contra.

Alcance de la medida judicial

La validación de esta política implica que los jueces de inmigración ya no tendrán la discrecionalidad de otorgar fianzas en casos específicos de entrada ilegal. El tribunal consideró que el marco legal vigente permite al Ejecutivo priorizar la detención como mecanismo de seguridad y garantía de comparecencia. Esta decisión afecta directamente a miles de personas que se encuentran actualmente en el sistema de procesamiento, quienes deberán esperar bajo custodia federal independientemente de sus vínculos familiares o tiempo de residencia en el país.

Implementación de protocolos de detención

Tras el aval del tribunal, los protocolos de detención se han endurecido en las instalaciones fronterizas y centros de procesamiento internos. La medida busca desincentivar el cruce irregular y asegurar que todos los individuos con orden de retención sean procesados sin riesgo de incomparecencia. Las organizaciones de defensa legal han indicado que el fallo limita las vías de apelación inmediata para aquellos que buscan libertad bajo supervisión mientras sus casos avanzan en las cortes de inmigración.

“El texto de la Ley de Inmigración, dice lo que dice, independientemente de las decisiones de administraciones anteriores. El hecho de que gobiernos pasados decidieran usar menos que su plena autoridad de ejecución... no significa que carecieran de la autoridad para hacer más”, escribió la Juez Edith Jones, designada por Ronald Reagan, al redactar la opinión de la mayoría que respalda la detención sin fianza.

