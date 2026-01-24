¿Qué hallaron en el "billete"? Lotería de Florida inicia investigación y el ICE concreta el arresto

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Florida confirmó la realización de un procedimiento conjunto entre agentes especiales de la Lotería estatal y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE).

Durante las labores de verificación de un billete presuntamente fraudulento, los funcionarios procedieron al arresto de un individuo cuya identidad no ha sido revelada, amparándose en el acuerdo de colaboración 287(g) que faculta a oficiales estatales para ejercer funciones de control migratorio.

Uso del acuerdo de colaboración 287(g)

La aprehensión es el resultado directo de la implementación de programas de cooperación federal en Florida, los cuales permiten que organismos no vinculados originalmente a la seguridad fronteriza, como el ente encargado de los juegos de azar, participen en la identificación de personas en situación irregular. En este marco, en los últimos nueve meses se ha detenido a 20.000 migrantes en Florida.

Tras ser puesto bajo custodia, el sujeto fue trasladado a un centro de detención del ICE ubicado en Miramar, en el área metropolitana de Miami, donde permanece a la espera de que se defina su situación jurídica y administrativa.

Ron DeSantis, Gobernador de Florida, declaró al respecto:

“Incluso la Lotería de Florida está haciendo su parte para que los extranjeros ilegales rindan cuentas; este es un ejemplo de cómo nuestras agencias están colaborando para hacer cumplir la ley”.

Posición del ejecutivo estatal

La administración regional ha resaltado este evento como parte de una estrategia más amplia para supervisar la estancia de extranjeros en el estado. Según datos suministrados por el ejecutivo de Florida, en los últimos meses se han contabilizado miles de detenciones similares bajo este esquema de cooperación obligatoria para las agencias estatales.

Aunque no se han precisado los cargos específicos relacionados con el billete de lotería investigado, el caso fue utilizado para ejemplificar el alcance de las nuevas normativas de cumplimiento de leyes migratorias locales.

En un Comunicado Oficial la Lotería de Florida, publicó:

“Agentes especiales, certificados como oficiales de la fuerza de trabajo del ICE bajo el acuerdo 287(g), aprehendieron a un extranjero ilegal durante una investigación de un billete de lotería fraudulento en Miami”.

