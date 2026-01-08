Límites de ICE: conoce cuándo pueden disparar durante un operativo

Suscríbete a nuestros canales

El reciente fallecimiento de una mujer de 37 años en un sector residencial de Minneapolis, ocurrido durante un procedimiento de control migratorio, ha centrado la atención pública en el protocolo de ICE.

El incidente, captado parcialmente en video por testigos presenciales, tuvo lugar a pocas calles de zonas comerciales de alta afluencia de inmigrantes.

La aplicación de la fuerza letal por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado un debate sobre los límites de actuación de los agentes en entornos civiles y las condiciones bajo las cuales se justifica el uso de armas de fuego.

Restricciones en el uso de armas de fuego

De acuerdo con las directrices vigentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes federales están sujetos a una política de "fuerza necesaria y razonable".

El protocolo de ICE basado en normativas federales y sentencias de la Corte Suprema establece lo siguiente:

Prohibición de disparar a fugitivos: un agente no puede disparar a una persona simplemente porque está corriendo para escapar o evitar el arresto.

un agente disparar a una persona simplemente porque está corriendo para escapar o evitar el arresto. La excepción del "Peligro Inminente": la única forma en que un agente podría disparar a alguien que huye es si tiene "causa probable" para creer que ese individuo representa una amenaza inmediata de muerte o lesiones graves para el oficial o para otras personas en ese preciso momento (por ejemplo, si el fugitivo va disparando o esgrimiendo un arma mientras huye).

Respecto a este operativo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, manifestó su postura sobre la actuación federal:

"Lo que vimos fue una acción que califico como imprudente e innecesaria en un vecindario donde la gente debería sentirse segura".

Justificación gubernamental y contexto legal

La administración actual, a través de la Secretaría de Seguridad Nacional liderada por Kristi Noem, ha defendido la respuesta del funcionario bajo el argumento de la legítima defensa. Según la versión oficial, la mujer habría intentado embestir a los oficiales con su automóvil durante el intento de detención. La ley federal indica que la fuerza física debe detenerse en el momento en que la resistencia del sujeto cesa o cuando el incidente se encuentra bajo control total de las autoridades.

Sobre la defensa de estas acciones, el vicepresidente JD Vance señaló en una reciente declaración:

"Nuestros agentes de ICE tienen el derecho y la obligación de defenderse cuando alguien intenta utilizarlos como blanco o atacarlos con un vehículo en cumplimiento de su deber".

Este caso se suma a las estadísticas de incidentes críticos en la región, ocurriendo a una milla de distancia del sitio donde George Floyd falleció en 2020, lo que ha intensificado la vigilancia civil sobre los procedimientos de las agencias del orden.

