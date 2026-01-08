¡Atención! La nueva barrera que frena el asilo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos han presentado una nueva propuesta de reglamentación que tiene como objetivo reforzar la integridad del sistema migratorio.

Esta iniciativa busca, principalmente, identificar y excluir rápidamente a aquellos solicitantes de asilo que puedan representar una amenaza significativa para la seguridad nacional o la salud pública del país.

Se implementa un filtro de seguridad más estricto en la frontera

Con esta nueva normativa, los oficiales de asilo podrán evaluar de inmediato si un no ciudadano está sujeto a las prohibiciones legales de asilo durante la fase inicial de "temor creíble".

Antes, estas evaluaciones de seguridad a menudo se llevaban a cabo en etapas mucho más avanzadas del proceso migratorio, lo que permitía que personas potencialmente peligrosas permanecieran en el país durante años mientras sus casos se resolvían en los tribunales.

La administración subraya que esta regla permite a los funcionarios de inmigración actuar con mayor rapidez.

Al identificar amenazas relacionadas con el terrorismo, el espionaje o delitos graves en una etapa temprana, el gobierno asegura que los recursos se enfoquen en proteger a las familias vulnerables que realmente merecen asilo, en lugar de procesar a aquellos que buscan hacer daño a la nación.

La protección contra riesgos de salud pública es un tema crucial para EEUU

Además de las preocupaciones de seguridad, esta regla se enfoca en los riesgos sanitarios. El DHS y el DOJ han establecido criterios que permiten negar la entrada a personas que podrían propagar enfermedades infecciosas que constituyan una emergencia de salud pública.

Esta medida refleja las lecciones aprendidas de crisis sanitarias anteriores, poniendo en primer lugar la seguridad biológica de las comunidades en Estados Unidos.

El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, defendió esta acción, subrayando que la seguridad nacional es la máxima prioridad.

"Esta regla nos proporciona las herramientas necesarias para identificar y expulsar rápidamente a aquellos que representan un riesgo, asegurando que nuestro sistema sea justo pero firme", comentó el funcionario en un comunicado oficial.

¿Cuál es el impacto de esta medida en los inmigrantes que buscan asilo en EEUU?

Esta nueva normativa representa un avance significativo en la modernización de los procesos en la frontera.

Al facilitar la expulsión de personas no elegibles por razones de seguridad, el gobierno tiene como objetivo reducir el atraso en las cortes de inmigración y mejorar la eficiencia en la frontera sur.

Para aquellos que están interesados en el asilo en Estados Unidos y las políticas migratorias del DHS, es crucial entender que la seguridad nacional y la salud pública se han convertido en fundamentos inquebrantables.

La implementación de esta regla promete un sistema más sólido, donde el derecho al asilo se preserva para quienes son perseguidos, pero se cierra de manera firme para aquellos que representan una amenaza para la paz pública.

