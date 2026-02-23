Consulado de México en Chicago se traslada a esta ciudad: conoce los servicios disponibles

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en Chicago reafirma su compromiso con la comunidad mexicana en el área metropolitana al anunciar una nueva edición del programa Consulado Sobre Ruedas.

Del 24 al 28 de febrero de 2026, una unidad móvil se ubicará en la villa de Bolingbrook, Illinois, para facilitar la obtención de documentos oficiales, evitando que sus connacionales tengan que viajar hasta la sede central en Chicago.

Servicios Disponibles en el Consulado de México sobre Ruedas en Illinois

Durante estos cinco días de atención, el personal consular estará procesando solicitudes para tres de los documentos más importantes para los mexicanos que viven en el extranjero:

Pasaporte mexicano: Este es un documento de identidad y viaje que tiene validez internacional.

Matrícula Consular de Alta Seguridad: Se trata de una identificación oficial que es aceptada por varias instituciones en Estados Unidos.

Credencial para Votar (INE): Obtener la credencial de elector es un trámite gratuito que permite a los ciudadanos participar en los procesos democráticos de México desde el extranjero.

¿Cómo pedir una cita?

El Consulado subraya que la atención se brinda únicamente con cita previa. El servicio para programar citas es gratuito y se puede gestionar a través de los canales oficiales de MiConsulado:

WhatsApp: Envía un mensaje de texto con la palabra "Hola" al número +1 (424) 309-0009 y sigue las instrucciones automáticas.

Envía un mensaje de texto con la palabra "Hola" al número +1 (424) 309-0009 y sigue las instrucciones automáticas. Teléfono: Llama al 1 (424) 309-0009 para hablar con un operador.

Llama al 1 (424) 309-0009 para hablar con un operador. Internet: Visita el portal oficial citas.sre.gob.mx.

Las citas suelen estar disponibles el jueves antes del inicio de la jornada, así que se recomienda a los interesados estar atentos a la apertura del sistema para asegurar su lugar.

Requisitos generales para los trámites en el Consulado de México sobre Ruedas en Illinois

Para asegurarte de que tu trámite sea un éxito, es fundamental que te presentes en la fecha y hora acordadas con los siguientes documentos en original:

Prueba de nacionalidad: Necesitarás tu acta de nacimiento original (sin tachaduras ni enmendaduras) o tu pasaporte anterior.

Identificación oficial vigente: Esto puede ser un pasaporte vencido, una matrícula anterior, tu licencia de conducir de Illinois o una identificación del estado (ID).

Comprobante de domicilio: Puedes presentar recibos de servicios públicos (luz, agua, gas), estados de cuenta bancarios o cualquier correspondencia oficial que muestre tu nombre y tu dirección actual en el área.

