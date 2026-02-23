El Helicoide se transforma en centro social: inician obras y anuncian avances

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades venezolanas confirmaron que han comenzado los trabajos de remodelación en El Helicoide, antigua sede del Sebin en Caracas.

El emblemático edificio, asociado durante décadas como un centro de detención, será reconvertido en un espacio social, cultural, deportivo y comercial.

A través de un video difundido en Instagram, el Ministerio de Obras Públicas mostró el inicio de las obras. Se observan trabajos en rampas y estructuras internas, con personal y maquinaria especializada.

La intervención busca recuperar y resignificar el espacio, transformando las áreas de detención en lugares abiertos y accesibles a la comunidad.

Construido en la década de 1950 como centro comercial, El Helicoide nunca cumplió su función original. Posteriormente, pasó a manos de agencias de inteligencia y se convirtió en una prisión de alta seguridad.

La expectativa está puesta en cómo se integrarán los espacios sociales, deportivos y comerciales, y en el impacto positivo que pueda tener sobre las familias de Caracas.

