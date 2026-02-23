Estos fueron los ganadores de los premios BAFTA 2026

Suscríbete a nuestros canales

Ayer se llevó a cabo la 79.ª edición de los premios Bafta en el Royal Festival Hall de Londres, donde la película “One Battle After Another”, del estadounidense Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora de la gala del cine británico, con seis máscaras doradas, incluida mejor película, mejor dirección y mejor actor de reparto.

El thriller de acción protagonizado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y el puertorriqueño Benicio del Toro logró vencer en la categoría reina de los galardones, frente a títulos como ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’, ‘Valor sentimental’ y ‘Los pecadores’.

El actor británico Robert Aramayo dio la sorpresa al alzarse con el BAFTA en la categoría de mejor actor por su papel en ‘I Swear’, imponiéndose a los competidores que inicialmente figuraban con más opciones.

A sus 33 años, Aramayo, de ascendencia vasca (norte de España) quedó por delante de otros grandes nombres como Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), Leonardo DiCaprio (‘One battle after another), Ethan Hawke (‘Blue Moon’), Jesse Plemons (‘Bugonia’) y Michael B. Jordan (‘Sinners’) y se consagró como uno de los grandes vencedores de la noche, al llevarse también el BAFTA de estrella revelación.

Mejor película: ‘One Battle After Another’.

Mejor actriz: Jessie Buckley.

Mejor actor: Robert Aramayo.

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson.

Mejor actor de reparto: Sean Penn.

Mejor actriz de reparto: Wunmi Mosaku.

Estrella revelación: Robert Aramayo.

Mejor película animada: Zootopia 2.

Mejor documental: ‘Mr. Nobody Against Putin’.

Mejor guion adaptado: ‘One Battle After Another’.

Mejor guion original: ‘Sinners’.

Mejor casting: ‘I Swear’.

Mejor película infantil y familiar: ‘Boong’.

Mejor película británica: ‘Hamnet’.

Mejor debut británico de dirección, guion o producción: ‘My Father’s Shadow’.

Mejor cortometraje británico animado: ‘Two Black Boys in Paradise’.

Mejor cortometraje británico: ‘This Is Endometriosis’.

Premio a la Contribución Británica Destacada al Cine: Clare Binns.

BAFTA Honorífico: Dame Dona Langley.

