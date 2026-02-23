Chepa Candela: al Alejandro Soteldo le dieron hasta con el tobo por mal vestido

Suscríbete a nuestros canales

¡Feliz lunes, gente bella y Federica también!... como siempre, aquí estoy ¡y aquí sigo! tecleándoles lo más sabroso y caliente del acontecer farandulero de nuestro país y zonas aledañas

ALEJANDRO SOTELDO

Yyy hecho el mandado, enseguida paso a batirles que desde predios del canal de la colina me contaron que el ALEJANDRO SOTELDO llegó para recuperar su trono de donde fue echado por un productor que ya no transita por dicha zona… Es decir, le dieron su sobre amarillo y “adiós”, le pidieron que no volviera más… Soteldo fue animador del programa “Atómico” producido por el Vladimir Pérez quien ahora manda más que un dinamo en los predios de Venevisión y por eso llamó al animador de marras para asignarle la conducción de “Premios Lo Nuestro” presentado el pasado jueves 19 de febrero (entiéndase: el “Soteldito” llegó apadrinadito)… Con este regreso Alejandro imaginó que su público lo iba a recibir con ¡bombos y platillos! pero lastimosamente llevó más palo que gata ladrona durante la transmisión del programa porque a él se le ocurrió la brillante idea de llegar mal vestido y ¡zaaaaz! … Allí rodo… El público no lo perdonó… ¡Resulta! que para el momento del cotilleo, sus compañeras de set fueron nada más y nada menos que Alejandra Conde y Valeria Di Martino; mujeres que lucieron regias, sobrias, y a la altura de la circunstancia, mientras que el Alejandro parecía haber salido del cine en una tarde de aburrimiento; su vestimenta fue descolocada, básica, y fuera de lugar, al parecer su Padrino (el Wladimir) no le dijo qué era lo que iba a conducir y en consecuencia, se fue con lo primero que encontró en su escaparate… Espero que con la enjabonada que el susodicho recibió a través de las plataformas digitales entienda que debe pensar muy bien “qué lucir” y “qué hacer” en las siguientes oportunidades que se le presenten (si es que se la dan); aunque yo digo que “la culpa no es del ciego, sino de quien le da el garrote”… Porque ¿Dónde estaban los responsables del departamento de vestuario?... ¿Cualquiera puede salir en televisión de señal abierta con la vestimenta que se le pegue la gana?... ¿No hay supervisión?...

ISMELYS VELÁZQUEZ y VICTORIA ABUHAZI

Yyy si de shows y “Premio Lo Nuestro” se trata, ustedes se preguntarán: ¿cómo es que llegaron las animadoras de “Estrellas y Deportes” al lado de Carlos Vives en su presentación musical?... ¡Pues! les bato que “Flora y Hortencia” (¡diiigooo!) Ismelys Velásquez y Victoria Abuhazi no tienen ni un pelo de tontas, y ambas aprovecharon su post gala del “Super Bowl 2026” y comenzaron a evaluar qué “templetes” podían inspeccionar para sacarle el mayor jugo a ese aterrizaje que hicieron en los Estados Unidos… ¡Pasa y acontece! que las ex reinas de belleza y animadoras de Meridiano Televisión luego de cumplir con sus compromisos reporteriles se montaron una gran pinta y se fueron a disfrutar del evento musical, pero cuando el equipo de producción de “Premio Lo Nuestro” vieron llegar a esos mujeres, las agarraron por las greñas y les dijeron: “ustedes serán nuestras invitadas especiales” y acto seguido, las zamparon en el camerino, les pelaban los dientes, les llevaban frutitas, y les daban tratos de reinas porque el objetivo del director era “aprovechar ese derroche de belleza”… ¿Resultado?... Las subieron al escenario y el resto quedó en evidencia… El mundo entero observó a Carlos Vives escoltado por este par de hembrones…

CAROLINA TEJERA

Yyy desde esa misma alfombra rota (¡diiiigooo!) alfombra roja, me soplaron en “tutta” la patita de mi oreja izquierda que la CAROLINA TEJERA (¡suuustooo!) armó otro de sus fastidiosos berrinches porque la cadena Univisión no la invitó a desfilar por el afamado tapete de “Premio Lo Nuestro”… “La fosforito" espepitó por sus redes sociales que en estos espectáculos ya no invitan a verdaderos artistas, que sólo convocan a puros disfraces y gente que no la da… Tejera pidió a los ejecutivos rectificar y devolverle el nivel que según ella tuvo a la cadena mayamera pero a “Caro” se le olvida que su última aparición en la pantalla fue en “Top Chef VIP”, un programita malazo de la cadena Telemundo, que al final del camino resulta ser la competencia de Univisión… ¿Le llegará la lógica a la Tejera?... ¿Entenderá que no la invitan porque quizás forma parte de la competencia o sencillamente al momento está haciendo “naiboa con papelón”?... ¡Fin!



