Cashea emite comunicado tras confirmar la filtración masiva de sus datos: esto se conoce sobre el hackeo

La plataforma de financiamiento Cashea sufrió una filtración de datos que expuso más de 79 millones de registros de transacciones.

El incidente, detectado el pasado 21 de febrero, fue reportado inicialmente por el monitor de ciberseguridad VECERTRadar, señalando que un actor de amenazas identificado como "malconguerra2" publicó una base de datos de 46,5 GB en formato JSON.

Ante la difusión de esta información, el equipo de Cashea emitió un comunicado oficial confirmando el evento. La empresa aseguró que sus especialistas en seguridad atendieron la falla y enfatizaron que las cuentas, accesos y contraseñas de los usuarios no fueron vulnerados.

Alcance de la filtración

Según los reportes de VECERTRadar, el volumen de la información filtrada es uno de los más grandes registrados en el sector fintech de la región. Los datos expuestos incluyen:

79 millones de registros del historial de transacciones.

29 millones de registros de tiendas.

Información detallada sobre 15.227 negocios asociados a la plataforma.

Impacto en la privacidad del usuario

La gravedad de este incidente radica en que la data permitiría a terceros conocer los hábitos de gasto, los límites de crédito y las relaciones comerciales entre los clientes y los establecimientos.

Aunque la empresa sostiene que las claves están seguras, la exposición de este historial podría revela el comportamiento financiero detallado de millones de personas.

Respuesta oficial de Cashea

En su comunicado, Cashea afirmó haber activado protocolos de seguridad adicionales para reforzar sus capas de protección. La compañía hizo un llamado a la calma, reiterando que la integridad de las cuentas se mantiene intacta y que la filtración no impide el uso normal de los planes de financiamiento vigentes.

