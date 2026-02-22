Violencia

Tras las rejas por golpear y lesionar a sus dos hijos pequeños: la suegra hizo la denuncia

La mujer fue detenida por las autoridades policiales

Por Selene Rivera
Domingo, 22 de febrero de 2026 a las 12:01 am
Foto: Referencial

Una mujer fue detenida por golpear y lesionar gravemente a sus dos hijos pequeños en el estado Apure.

A través de sus canales oficiales, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó sobre el caso.

Detienen a mujer por maltrato infantil

De acuerdo con el reporte oficial, se trata de una mujer identificada como Dana Victoria Olivares Domingo, de 24 años de edad, quien fue detenida por funcionarios de la Delegación Municipal Achaguas.

La captura de Olivares se ejecutó en el sector Rómulo Gallegos, de la parroquia y municipio Achaguas, en el estado Apure, tras recibir la denuncia de la abuela paterna de los niños.

Madre golpea y lesiona a sus hijos en Apure

En este sentido, relata Rico que Olivares tuvo un ataque de ira y descargó con sus hijos de 3 y 5 años de edad.

Durante el lamentable hecho, Olivares causó en sus hijos "múltiples lesiones y hematomas en su anatomía", que la suegra vio y decidió denunciarla para proteger a ambos niños.

Finalmente, el director del Cicpc, aseguró que esta mujer se encuentra detenida y está a la orden del Ministerio Público.

 

