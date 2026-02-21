Tiroteo en salón de uñas en Miami: video del ataque de Job Jocelyn y cómo las leyes de 'Bandera Roja' pudieron evitarlo

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser una jornada laboral tranquila en un salón de manicura en el Northwest de Miami se transformó en una escena de pánico.

Nuevas imágenes de vigilancia, difundidas recientemente, revelan los segundos de tensión previos a que Job Jocelyn, de 23 años, abriera fuego contra su exnovia frente a clientes y trabajadores.

El incidente: una tragedia evitable

El ataque ocurrió en la cuadra 370 de Northwest 7th Street.

Según los informes policiales, Jocelyn irrumpió en el establecimiento donde trabajaba la víctima, con quien mantuvo una relación de tres años.

Tras una breve pero intensa discusión, el agresor, quien portaba una máscara, cuestionó a la mujer: “¿De verdad vas a llamar a la policía?”.

Acto seguido, le disparó en el muslo izquierdo.

Testigos relataron el caos vivido:

"Escuché a alguien gritar 'sal, sal' y luego el disparo. Vi a la víctima correr hacia mi mesa sangrando", declaró una de las empleadas que atendía a una clienta en ese momento.

Justicia y antecedentes

Job Jocelyn fue arrestado el pasado 16 de enero. Actualmente, enfrenta cargos graves que incluyen:

Intento de homicidio en primer grado.

Posesión de arma de fuego, violando una orden judicial previa.

A fecha de hoy, 21 de febrero de 2026, Jocelyn permanece bajo custodia sin derecho a fianza, cumpliendo con la orden de restricción absoluta emitida por el juez para proteger a la víctima.

Un historial de señales de alerta

Este no fue un hecho aislado, los registros judiciales confirman que Jocelyn ya tenía un historial de violencia doméstica.

En mayo de 2025, se le había emitido una Orden de Protección de Riesgos (RPO), una medida legal en Florida diseñada precisamente para desarmar a individuos peligrosos.

El hecho de que tuviera un arma en su poder al momento del ataque subraya los retos que enfrentan las autoridades para hacer cumplir estas restricciones.

Leyes de "Bandera Roja": la orden que Jocelyn violó (RPO) es parte de las leyes de bandera roja de Florida. Estas permiten a la policía confiscar temporalmente armas de fuego de personas que representan un peligro para sí mismas o para otros.

¿Qué hacer si estás en peligro por violencia doméstica?

Para la comunidad residente en Miami, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad o sin estatus legal, es vital saber que la protección contra la violencia doméstica es un derecho universal en EEUU, independientemente de su situación migratoria.

Línea Nacional contra la Violencia Doméstica: llama al 800-799-7233 o envía un texto con la palabra "START" al 88788. Atención disponible en español 24/7.

llama al o envía un texto con la palabra "START" al 88788. Atención disponible en español 24/7. Inmigración y denuncias: denunciar un crimen violento o ser víctima de violencia doméstica puede hacer que califiques para protecciones migratorias como la Visa U o VAWA.

No dejes que el miedo al estatus legal te impida buscar ayuda.

Órdenes de restricción (Injunctions): si alguien te acosa o amenaza, puedes solicitar una orden de protección en la corte de familia de tu condado (Miami-Dade) sin costo alguno.

Según estadísticas locales, en Florida, aproximadamente el 25% de las mujeres han experimentado violencia física severa por parte de una pareja íntima.

