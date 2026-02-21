Ley de Amnistía: Arreaza anuncia la liberación de las primeras 379 personas

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada marcada por la expectativa, el diputado Jorge Arreaza, presidente de la recién instalada Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, anunció la noche de este viernes las primeras liberaciones de ciudadanos detenidos por causas políticas en diversos centros de reclusión del país.

Entre la noche del viernes y la mañana de este sábado, 379 personas se reencontrarán con sus familiares. Estas liberaciones se dieron en: Caracas (371), Barinas (5), Portuguesa (2) y Monagas (1)

Boletas de excarcelaciones

Aunque el proceso se maneja con prudencia, Arreaza confirmó que un grupo de personas ya recibió su boleta de excarcelación tras la revisión inmediata de sus expedientes. Estas medidas forman parte del cumplimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, sancionada esta semana por la Asamblea Nacional.

"Estamos dando cumplimiento a la palabra empeñada. La justicia está actuando con celeridad para que estas personas se reencontraran con sus familias antes de terminar la semana", expresó el parlamentario a través de un contacto informativo.

Celeridad en los tribunales

El anuncio de Arreaza ocurre pocas horas después de que se instalara la comisión parlamentaria de 23 diputados. Según el cronograma establecido, los tribunales competentes tienen la orden de trabajar de manera continua para procesar las boletas de libertad de aquellos casos que no presentan exclusiones (como delitos de sangre o narcotráfico).

Se espera que en las próximas horas se publique una lista detallada de los beneficiarios, mientras familiares permanecen a las puertas de centros como El Helicoide y Yare a la espera de más salidas.

