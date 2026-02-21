Truco para guardar la lechuga: ayuda a que dure más tiempo fresca en casa

Suscríbete a nuestros canales

La lechuga es según refiere la Inteligencia Artificial, la hortaliza más consumida a nivel mundial. Es altamente valorada por su bajo aporte calórico y alto contenido en agua, fibra, vitaminas A, C, K, folatos y minerales.

Esta verdura de hoja verde que pertenece a la familia de las asteráceas y que se consume principalmente cruda en ensaladas, también puede utilizarse en la elaboración de otros platos como sopas, sándwiches o alguna infusión.

Si eres de los fieles consumidores de este alimento, pero te cohíbes de comprarlo con frecuencia porque consideras que se marchita muy rápido, te compartimos qué hacer para ayudarte a que dure más tiempo.

¿Cuánto tiempo puede durar la lechuga en la nevera?

Este alimento que puede incluirse en diferentes recetas, puede conservarse más tiempo en la nevera siempre y cuando se haga de manera adecuada para que respire. Los expertos señalan que lo mejor es guardarla en una bolsa de plástico que cubra la zona del tallo y que las hojas respiren. De esta manera el vegetal conserva su humedad.

En general, esta hortaliza puede mantenerse fresca en la nevera entre 5 y 10 días si se almacena correctamente.

En casa

Para lograr que la lechuga permanezca fresca y crujiente por más tiempo, se recomienda eliminar la humedad excesiva tras lavarla y almacenarla en la nevera, preferiblemente en recipientes herméticos con papel absorbente o en bolsas con ventilación.

En tal sentido, conviene separar las hojas del tallo o cogollo, lavar con abundante agua, escurrir y secar muy bien con papel para evitar la humedad, pues ésta acelera su descomposición. Al momento de lavarlas, se debe evitar el agua caliente, ya que podría marchitar las hojas.

Una vez secas, introducir en recipientes de cristal o tuppers que cierren bien herméticamente, cubrir la lechuga con papel de cocina que absorba la humedad y cerrar. Meter en la parte baja de la nevera y colocar el recipiente boca abajo para evitar que entre el aire frío.

Un punto a tener en cuenta es que al momento de guardar la lechuga lo más idóneo es que se guarden las hojas enteras porque al cortarlas se daña la estructura de las células.

