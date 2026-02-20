Acelera el crecimiento del cabello con este tratamiento a base de romero: así debes aplicarlo

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios hormonales generados por estrés o mala alimentación es una de las causas más comunes por la cual el cabello no crece, debido a que los folículos pilosos no cumplen su función, al tiempo que la cutícula capilar

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Loreal Paris, los cambios climáticos, especialmente la humedad daña el cabello.

El romero contiene propiedades antioxidantes, antinflamatorias y estimulantes que ayudan al crecimiento del cabello. Asimismo, según la información publicada por Holsttein, la referida planta mejora la circulación sanguínea, lo cual es beneficioso para los folículos pilosos.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo aplicar romero en el cabello?

Asimismo, la información reseñada por All things hair indica que lo ideal es hervir unas hojas de romero y luego dejar enfriar el agua, envasarla para posteriormente, aplicarla en el cuero cabelludo, desde la raíz hasta las puntas.

Se sugiere que la persona deje actuar el producto mínimo durante 45 minutos y luego lave el cabello con el champú de su preferencia.

Cabe destacar, que la aplicación de agua de romero debe ser una vez a la semana o hasta que la persona obtenga el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En conclusión, si la persona desea lucir una melena sana y radiante se sugiere que establezca hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

