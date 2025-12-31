Preparación casera: mezcla estos tres ingredientes y aplica en el cabello para darle brillo y suavidad

Suscríbete a nuestros canales

Recupera el brillo de tu cabello realizando un corte cada tres meses, usando champú y acondicionador según su tipo, y aplicando mascarillas y productos tanto comerciales como caseros.

Según refiere la Inteligencia Artificial, la clave está en hidratarlo profundamente con mascarillas de aceites de argán o coco, o con ingredientes naturales como miel o aguacate.

¿Qué hacer para darle brillo al cabello?

Entre las recomendaciones de los expertos destaca evitar peinarlo cuando esté mojado, ya que esto puede generar roturas. También se debe evitar lavarlo con agua caliente, pues este hábito reseca la fibra capilar y reduce el brillo natural. Lo ideal en este sentido es, lavar el pelo con agua tibia para que el champú y los productos puedan actuar mejor, y al final del lavado, aclarar con agua fría, esto ayuda a cerrar las cutículas.

Además, se debe lavar entre dos y tres veces por semana, dependiendo de tu tipo de pelo; y evita frotar o hacer movimientos bruscos para secarlo, pues esto puede causar frizz, romper la fibra capilar y reducir el brillo.

Por otra parte, se debe evitar el uso excesivo de planchas, secadores, tenazas y productos químicos como tintes y alisados.

Keratina casera

Un tratamiento casero que funciona como una keratina natural, consiste en mezclar en un recipiente, gel de maicena, gel de sábila o aloe vera y una cucharada de aceite de coco. Cuando esté todo integrado, aplicar en el cabello húmedo y dejar actuar entre 30 y 45 minutos, al transcurrir el tiempo, retirar con abundante agua. Este tratamiento casero ayuda a hidratar, suavizar y dar brillo al cabello desde la primera aplicación. También reduce el frizz, fortalece la fibra capilar y ayuda a definir el peinado.

