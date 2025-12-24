Recupera tu cabello: prepara esta mascarilla casera y aplica cada 10 días para mejores resultados

Suscríbete a nuestros canales

¿Tienes el cabello seco y quebradizo? No te preocupes, ocúpate. Si tu melena se encuentra dañada y pide auxilio, puedes recuperarla en cuestión de días, solo basta con aplicar los productos adecuados y ser constante para ver los resultados lo más pronto posible.

Debes tener en cuenta que el camino hacia la recuperación del cabello no es sencillo, pero tampoco imposible si sabes cómo hacerlo.

¿Qué se necesita para recuperar el cabello?

En primer lugar, evita todas aquellas acciones que han llevado a tu pelo a pedir auxilio, es decir, evita someterlo a tratamientos químicos y uso constante de herramientas de calor. También debes evitar lavarlo con agua caliente y peinarlo con fuerza, porque puedes romper la hebra capilar.

Por otra parte, opta por usar champú hidratante para que el pelo recupere los nutrientes que necesita para brillar, desenreda con delicadeza utiliza un cepillo de cerdas suaves, corta las puntas regularmente, protégelo del sol, y aplica mascarillas.

Importancia de la mascarilla

Las mascarillas a base de ingredientes naturales resultan una de las mejores alternativas a tener en cuenta al momento de buscar reparar el cabello, pues ofrecen hidratación y nutrición profunda, fortalecen la fibra capilar para prevenir la rotura y las puntas abiertas, controlan el frizz, mejoran el brillo y suavidad, ya hasta pueden tratar problemas específicos como caspa o la pérdida de color, refiere la Inteligencia Artificial.

Prepara en casa tu propia mascarilla y luce un pelo saludable en cuestión de días. Para ello, coloca en una olla 500 mililitros de agua purificada, dos cucharadas de maicena y cocinar a fuego lento por 10 minutos sin dejar de remover hasta que espese. Transcurrido el tiempo, apagar y dejar enfriar, luego, agregar una cucharada de aceite de argán o aceite de oliva, y una cucharada grande de acondicionador o la mascarilla capilar de tu preferencia, mezclar todos los ingredientes y dejar enfriar en su totalidad. Una vez listo, aplicar en el cabello seco o húmedo sin tocar la raíz, dejar actuar por 45 minutos. Puedes colocarte un gorro o una bolsa de plástico para potenciar el efecto de la preparación.

Finalmente, retirar con abundante agua y lavar como de costumbre. Se recomienda hacerlo cada 10 días, la constancia es clave para lograr recuperar el cabello lo más pronto posible.

