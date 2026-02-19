Suscríbete a nuestros canales

Muchas son las preparaciones que incluyen la leche condensada entre sus ingredientes principales.

Este producto lácteo espeso, cremoso y muy dulce, es según refiere la Inteligencia Artificial, leche de vaca a la que se le ha extraído aproximadamente el 60% de su agua y se le ha añadido una gran cantidad de azúcar.

Su uso principal es en la repostería, pero también se puede incorporar en postres, algunas bebidas frías y hasta en el café.

Si deseas aprender a elaborar tu propia leche condensada, te compartimos una receta que te servirá de base, para elaborar todos los postres que desees.

¿Qué necesitas para elaborar leche condensada casera?

Ingredientes

- Azúcar (150 g)

- Leche en polvo (150 g)

- Agua (120 ml)

- Mantequilla (1 cucharada)

- Vainilla (al gusto)

Preparación

1. Colocar el agua en una olla agua y llevar al fuego.

2. Agregar el azúcar y revolver constantemente hasta conseguir que se disuelva completamente.

3. Cuando esté totalmente disuelta el azúcar, incorporar una cucharada de mantequilla y remover hasta que se derrita por completo. Esto le aportará brillo a la leche condensada.

4. Retirar del fuego y dejar enfriar solo un poco.

5. Cuando la mezcla esté tibia, agregar al vaso de la licuadora e incorporar un chorrito de vainilla y licuar por algunos segundos.

6. Mientras sigues licuando, agregar poco a poco la leche en polvo. Este punto es importante porque ayuda a lograr la consistencia espesa característica de esta preparación.

7. Una vez tenga la consistencia deseada, dejar de licuar y guardar en un envase de vidrio con tapa.

Tip

Es clave que se conserve en envase de vidrio bien sellado y dentro de la nevera para que dure más días.

Freepik

