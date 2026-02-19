Muchas son las preparaciones que incluyen la leche condensada entre sus ingredientes principales.
Este producto lácteo espeso, cremoso y muy dulce, es según refiere la Inteligencia Artificial, leche de vaca a la que se le ha extraído aproximadamente el 60% de su agua y se le ha añadido una gran cantidad de azúcar.
Su uso principal es en la repostería, pero también se puede incorporar en postres, algunas bebidas frías y hasta en el café.
Si deseas aprender a elaborar tu propia leche condensada, te compartimos una receta que te servirá de base, para elaborar todos los postres que desees.
¿Qué necesitas para elaborar leche condensada casera?
Ingredientes
- Azúcar (150 g)
- Leche en polvo (150 g)
- Agua (120 ml)
- Mantequilla (1 cucharada)
- Vainilla (al gusto)
Preparación
1. Colocar el agua en una olla agua y llevar al fuego.
2. Agregar el azúcar y revolver constantemente hasta conseguir que se disuelva completamente.
3. Cuando esté totalmente disuelta el azúcar, incorporar una cucharada de mantequilla y remover hasta que se derrita por completo. Esto le aportará brillo a la leche condensada.
4. Retirar del fuego y dejar enfriar solo un poco.
5. Cuando la mezcla esté tibia, agregar al vaso de la licuadora e incorporar un chorrito de vainilla y licuar por algunos segundos.
6. Mientras sigues licuando, agregar poco a poco la leche en polvo. Este punto es importante porque ayuda a lograr la consistencia espesa característica de esta preparación.
7. Una vez tenga la consistencia deseada, dejar de licuar y guardar en un envase de vidrio con tapa.
Tip
Es clave que se conserve en envase de vidrio bien sellado y dentro de la nevera para que dure más días.
Visita nuestra sección Variedades
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube