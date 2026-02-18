Dile adiós al colon inflamado con este remedio casero rico en fibra: esta es la cantidad que debes consumir al día

Suscríbete a nuestros canales

La inactividad física también genera estreñimiento, debido a que el poco movimiento del cuerpo reduce el tránsito efectivo de las heces, según la información reseñada por la Clínica Mayo.

En ese sentido, la alimentación baja en fibra, el poco consumo de agua y el estrés son tres factores que influyen negativamente en el sistema digestivo, especialmente en el funcionamiento del intestino, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

Sin embargo, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el estreñimiento y desinflamar el colon, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo de apio es rico en fibra y vitaminas que optimizan el funcionamiento del sistema digestivo.

Así debes ingerir el jugo de apio

Se sugiere que la persona consuma un vaso del referido jugo natural en ayuna, durante dos días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema digestivo.

Asimismo, es propicio acotar que si el estreñimiento es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el estreñimiento y la inflamación del colon la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, tal es el caso de mejorar la alimentación cotidiana.

Foto cortesía de: freepik

