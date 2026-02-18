La combinación exacta de dulce y salado: descubre el manjar casero que logra el equilibrio perfecto de sabores para tu paladar

Suscríbete a nuestros canales

La cocina de Venezuela se distingue por su capacidad de transformar ingredientes sencillos en experiencias sensoriales inolvidables. Entre sus preparaciones más emblemáticas destaca una que ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un símbolo de identidad y tradición en cada rincón del país.

Este plato, que combina la nobleza de la tierra con técnicas artesanales, es una muestra de cómo la gastronomía puede unir a las personas alrededor de una mesa. Ya sea en un puesto de carretera o en el hogar, su presencia evoca calidez y sabor auténtico, consolidándose como una de las recetas de antaño más queridas por propios y extraños. Su secreto reside en el uso del maíz tierno, cuya frescura determina la calidad del resultado final.

Foto: Freepik

Auténtica cachapa de maíz en casa

La magia de la cachapa radica en su versatilidad, ya que su masa jugosa permite una armonía perfecta entre notas dulces y saladas. Dependiendo de la región de Venezuela donde se prepare, la cantidad de azúcar puede variar para adaptarse al gusto local.

Su carácter flexible permite acompañarla con una amplia gama de ingredientes, desde el clásico queso de mano hasta proteínas más contundentes como el cochino frito, jamón o diversas carnes.

La receta requiere elementos básicos: 450 gramos de maíz en grano, media taza de leche, dos huevos, dos cucharadas de harina de maíz, una de azúcar, una de mantequilla y sal al gusto.

El proceso comienza triturando los granos con la leche, el azúcar, la harina y la sal hasta lograr una mezcla con cuerpo, pero no excesivamente densa. Posteriormente, se incorporan los huevos y la mantequilla, batiendo por un minuto adicional. Un paso crucial para obtener la textura ideal es dejar reposar la preparación en la nevera durante unos 20 minutos.

Al momento de la cocción, se vierte una porción de la mezcla en un sartén antiadherente ligeramente engrasado, formando un círculo de unos 5 milímetros de grosor.

El indicador para voltearla es la aparición de pequeños hoyos en la superficie. Una vez dorada por ambos lados, se recomienda untarla con mantequilla mientras aún está caliente y rellenarla al gusto. Así, este manjar de maíz tierno se presenta como una opción nutritiva y deliciosa que celebra la riqueza de la mesa venezolana.

¡Buen provecho!

