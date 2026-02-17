Estos son los colores que debes lucir en tu outfit de cumpleaños: renuevan tu vibra

Suscríbete a nuestros canales

Muchas personan al preparar su outfit de cumpleaños solo se centran en elegir un atuendo cómodo, seguro o acorde al lugar donde se llevará a cabo la fiesta o reunión, pero esto debe ir un poco más allá de ser una prenda especial.

Como serás el centro de atención, todo debe ser perfecto, un look llamativo y radiante, sin embargo, si deseas que esa energía especial te acompañe todo el año, debes saber escoger incluso el color de la ropa.

¿Por qué el color del outfit de cumpleaños es importante?

Elegir el color de tus prendas de vestir que lucirás el día de tu cumpleaños es importante porque influye en la energía, el estado de ánimo y la manifestación de intenciones para el nuevo ciclo personal. Refiere la Inteligencia Artificial, que actúa como un “portal energético” según la psicología del color y la numerología.

Es decir, elegir tonos específicos ayuda a atraer la abundancia, confianza, armonía y protección es tu día especial. En conclusión, esto puede hacer una gran diferencia energética.

Freepik

¡Toma nota!

Partiendo de ello, te conviene seguir leyendo y conocer cuáles son esos colores que más te favorecen al momento de elegir tu outfit de cumpleaños.

La especialista en numerología y ley de la atracción, Pamela Cervantes, señala que el color para tu outfit cumpleañero debe seleccionarse según la fecha de nacimiento y de acuerdo a la numerología, pues esto ayuda a atraer las buenas energías. Para calcularlo debes sumar día, mes y año, el resultado debe dar un solo dígito, de no ser así, suma ambos números hasta conseguirlo.

Una vez logrado, ubica tu número a continuación y ya tienes el color que debes usar:

- Si tu número es 1, busca ropa de colores amarillos o dorados.

- Si tu número es 2, decídete por prendas color verde.

- Si tu número es 3, usa los colores amarillo, rosa, lila o morado claro.

- Si tu número es 4, usa ropa azul, café o verde.

- Si tu número es 5, las prendas de un color blanco, beige o también rojo son ideales.

- Si tu número es 6, la ropa azul o rosa es la predilecta.

- Si tu número es 7, opta por elegir prendas verde, blanco o amarillo.

- Si tu número es 8, busca vestirte de negro, verde o café.

- Si tu número es 9, es recomendable el violeta, magenta o un color vino.

Saber escoger el color que usarás el día de tu cumpleaños puede ayudarte a abrir el portal de la abundancia y nuevas oportunidades que necesitas en este nuevo ciclo, e incluso, permite renovar tu vibra.

