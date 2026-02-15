Política

Delcy Rodríguez anuncia reestructuración: estas son las siete misiones del Estado suspendidas

Según el documento oficial, dicha decisión responde a la necesidad del Ejecutivo de formar nuevas directrices 

Por Jennifer James
Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 02:27 pm
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la suspensión y liquidación de siete fundaciones y misiones que hasta ahora dependían directamente del Despacho de la Presidencia.

Esta medida se dio a conocer a través de la Gaceta Oficial N° 6.985, publicada con fecha del 9 de febrero, marcando un cambio importante en la administración de estos programas sociales.

Según el documento oficial, dicha decisión responde a la necesidad del Ejecutivo de reorganizar su estructura. El objetivo principal es adaptar las instituciones del Estado a nuevas directrices y políticas de orden social, buscando una gestión que se ajuste a las prioridades actuales del país.

Misiones y programas afectados

La lista de organismos que dejan de funcionar incluye fundaciones creadas en distintos momentos de las últimas décadas. Entre ellas se encuentran:

  • Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz (2015).
  • Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra (2016).
  • Fundación Propatria 2000, una de las más antiguas, creada en el año 2000.
  • Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez (2016).

Instituciones de planificación y seguridad

La medida también alcanza a entes encargados de proyectos especiales y seguridad estratégica que operaban bajo el mando presidencial:

  • Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE): Creada en 2011 para coordinar obras específicas.
  • Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA): Organismo de inteligencia y seguridad fundado en 2013.
  • Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS): La institución con mayor trayectoria de la lista, con origen en 1966.

