Delcy Rodríguez anuncia reestructuración: estas son las siete misiones del Estado suspendidas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la suspensión y liquidación de siete fundaciones y misiones que hasta ahora dependían directamente del Despacho de la Presidencia.

Esta medida se dio a conocer a través de la Gaceta Oficial N° 6.985, publicada con fecha del 9 de febrero, marcando un cambio importante en la administración de estos programas sociales.

Según el documento oficial, dicha decisión responde a la necesidad del Ejecutivo de reorganizar su estructura. El objetivo principal es adaptar las instituciones del Estado a nuevas directrices y políticas de orden social, buscando una gestión que se ajuste a las prioridades actuales del país.

Misiones y programas afectados

La lista de organismos que dejan de funcionar incluye fundaciones creadas en distintos momentos de las últimas décadas. Entre ellas se encuentran:

Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz (2015).

Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra (2016).

Fundación Propatria 2000, una de las más antiguas, creada en el año 2000.

Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez (2016).

Instituciones de planificación y seguridad

La medida también alcanza a entes encargados de proyectos especiales y seguridad estratégica que operaban bajo el mando presidencial:

Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE): Creada en 2011 para coordinar obras específicas.

Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA): Organismo de inteligencia y seguridad fundado en 2013.

Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS): La institución con mayor trayectoria de la lista, con origen en 1966.

