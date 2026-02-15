Saime activa operativos especiales este lunes y martes de Carnaval: detalles sobre las unidades móviles

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que sus oficinas en todo el país no trabajarán durante el lunes 16 y el martes 17 de febrero.

Esta pausa se debe al asueto de Carnaval. Sin embargo, la institución aseguró que las personas podrán obtener sus documentos de identidad a través de un programa de atención directa en la calle.

Fecha de cierre y reapertura

Las sedes administrativas del Saime permanecerán cerradas durante los días feriados de lunes y martes. El organismo pidió a los usuarios tomar previsiones y recordó que la atención al público bajo el horario habitual se normalizará a partir del miércoles 18 de febrero.

Operativos especiales de cedulación

Para quienes necesiten sacar su cédula durante estos días de fiesta, se activará la "Ruta Saime". Se trata de tráilers y unidades móviles que estarán desplegados en varias zonas del país.

Según la institución, el objetivo es facilitar el trámite de identificación sin que las personas tengan que esperar a que abran las oficinas fijas.

¿Dónde encontrar las unidades móviles?

La ubicación exacta de estos operativos móviles se estará publicando a través de las redes sociales oficiales del Saime en Instagram, X y TikTok.

Se recomienda a los interesados revisar estas plataformas para saber cuál es el punto de atención más cercano a su comunidad.

