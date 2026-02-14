Delcy Rodríguez recibe al Magallanes tras ganar la Serie de las Américas: Llenaron de orgullo al país

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este sábado un acto oficial en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores para recibir a los Navegantes del Magallanes, que se tituló campeón de la Serie de las Américas 2026 luego de vencer a los Caimanes de Barranquilla 10-9.

Jugadores y cuerpo técnico del conjunto naval ingresaron al salón acompañados por representantes de diversas academias de béisbol menor. Durante la actividad, los jugadores hicieron entrega formal del trofeo de campeones a la mandataria, junto con varios obsequios institucionales del equipo.

Reconocimiento a la épica remontada

El encuentro se centró en el resultado obtenido por el Magallanes ante los Caimanes de Barranquilla, donde el equipo venezolano logró revertir un marcador adverso de 1-9. La presidenta encargada resaltó que "llenaron de orgullo al país" luego de la proeza en la gran final.

“Quiero felicitarlos desde lo más hondo de mi corazón porque ustedes hicieron lo que se llama la remontada del siglo”, expresó Rodríguez al referirse al desempeño técnico y competitivo del grupo en el campo de juego.

Asimismo, la jefa de Estado vinculó el logro deportivo con la identidad nacional, señalando que “lo mejor de nosotros, de los venezolanos y las venezolanas, es que somos la remontada del siglo. No hay dificultad que no podamos remontar”.

Impresiones de Rodríguez luego del histórico octavo inning

Rodríguez detalló su percepción personal sobre el desarrollo del partido final, indicando que siguió las incidencias del encuentro con atención: “Cuando ustedes remontaron, me dio un orgullo tan grande por lo que somos los venezolanos. Me hicieron llorar de alegría”.

La mandataria subrayó que, durante el torneo, los jugadores representaron la bandera nacional por encima de la identidad de su franquicia local, afirmando que los deportistas se pusieron “la camisa de Venezuela” ante el resto del continente.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube