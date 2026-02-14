Sismo de magnitud 3.4 sacude Valencia este 14 de febrero: esto dijo Funvisis

Suscríbete a nuestros canales

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró un movimiento telúrico la tarde de este sábado 14 de febrero en Valencia, estado Carabobo.

El evento sísmico presentó una magnitud de 3,4 generí reportes inmediatos por parte de la población local a través de plataformas digitales. El organismo precisó que tuvo una profundidad de 4.5 kilómetros, y se produjo 15 kilómetros al norte de la ciudad.

El temblor ocurrió a la 1:24 pm, según Funvisis. Los habitantes de diversos sectores de la entidad carabobeña describieron la naturaleza del fenómeno, coincidiendo en su brevedad pero resaltando la percepción de su fuerza sonora.

Hasta el momento, las autoridades y los organismos de gestión de riesgos no han reportado daños estructurales a edificaciones ni personas lesionadas como consecuencia de este evento en el estado Carabobo.

Actividad sísmica previa en 2026

El reciente suceso se suma a la actividad sísmica registrada en el territorio nacional durante el presente año. El 2026 inició con un sismo de mayor magnitud en el occidente del país. Según el informe oficial de Funvisis, el pasado jueves 1 de enero se reportó un temblor en el estado Zulia a las 8:37 de la mañana.

Aquel evento tuvo una magnitud de 4,5 y se localizó a una profundidad de 35 kilómetros. El epicentro se ubicó a 23 kilómetros de la localidad de Villa del Rosario, en la entidad zuliana.

