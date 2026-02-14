Difunden video de la operación de EEUU en el Caribe: momento exacto del ataque al buque

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, comenzaron a circular en redes sociales, videos del operativo donde una fuerza conjunta de los EEUU interceptó y atacó una embarcación vinculada al narcotráfico.

Las imágenes, que muestran la precisión del ataque ejecutado por la unidad "Joint Task Force Southern Spear", generaron un impacto digital al confirmar el fallecimiento de tres presuntos narcoterroristas en aguas del Caribe.

El material audiovisual respalda el reporte oficial del Comando Sur, donde se detalló que la operación fue producto de un seguimiento de inteligencia en rutas marítimas críticas.

Detalles del operativo en video

Las grabaciones muestran el momento exacto en que la unidad especial del Comando Sur neutraliza el buque sospechoso. Según las autoridades, no se registraron heridos ni bajas entre los militares estadounidenses que participaron en la acción.

Este incidente es uno de los 39 ataques documentados hasta febrero de 2026, una campaña que ya suma al menos 133 personas fallecidas en su intento por movilizar drogas hacia el norte.

Estrategia de vigilancia total

La publicación de estas imágenes refuerza la estrategia de interdicción de los EEUU, diseñada para interrumpir las rutas de drogas en puntos clave del continente.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y participaba en operaciones ilícitas. Tres narcoterroristas murieron durante esta acción", informó la Fuerza Operativa Southern Spear.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube