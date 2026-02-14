Alivio contributivo en Puerto Rico 2026: descubre cuánto dinero recibirás y cómo cobrarlo

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Puerto Rico ha lanzado una de las iniciativas económicas más esperadas del año.

Con la firma de la Resolución Conjunta 6 en febrero de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón hizo oficial la distribución de $554 millones destinados a un incentivo reembolsable que beneficiará a más de 700.000 contribuyentes de la clase trabajadora.

Este alivio, concebido como un primer paso hacia una reforma tributaria más amplia, tiene como objetivo devolver a los ciudadanos parte de los ahorros presupuestarios del estado.

Requisitos para calificar al alivio contributivo de Puerto Rico

Para poder recibir este pago, el Departamento de Hacienda ha establecido criterios claros. El contribuyente debe:

Presentar la Planilla de Individuos 2025: El periodo de presentación comienza el 9 de febrero y finaliza el 15 de abril de 2026.

Residencia: Haber vivido en Puerto Rico durante todo el año natural 2025.

Límite de ingresos: Tener un ingreso neto sujeto a contribución igual o menor a $150.000.

Exclusiones: No haber optado por la Contribución Opcional (Anejo X) ni estar sujeto a la contribución básica alterna.

¿Cuánto dinero recibirás exactamente?

A diferencia de estímulos anteriores, este no es un monto fijo, como un cheque de $500.

El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, explicó a medios como Metro Puerto Rico y Primera Hora que el monto se calcula según la responsabilidad contributiva de cada persona.

Este pago representa la diferencia entre lo que el contribuyente paga bajo la ley actual y lo que pagaría con las tasas reducidas que propone el Ejecutivo.

Las tasas de referencia que se utilizan para el cálculo son:

Ingreso neto sujeto a contribución Tasa contributiva aplicada para el alivio Hasta $12,500 0% $12,501 a $25,000 6% del exceso sobre $12.500 $25,001 a $50,000 $750 + 12% del exceso sobre $25.000 $50,001 a $100,000 $3.750 + 24% del exceso sobre $50.000 $100,001 a $150,000 $15.750 + 29% del exceso sobre $100.000

Además, esta medida trae un beneficio importante para las familias: se aplicará una deducción especial de $2.500 por cada dependiente menor de 18 años (hasta el 31 de diciembre de 2025), lo que ayudará a aliviar la carga tributaria y a aumentar el posible cheque.

¿Cuándo y cómo se realizará el pago del alivio contributivo en Puerto Rico?

Hacienda procesará los pagos de manera automática una vez que cierre el ciclo contributivo. Según las proyecciones oficiales, los desembolsos comenzarán a verse a mediados de mayo de 2026.

El dinero se entregará de tres maneras posibles:

Depósito directo: Si solicitaste un reintegro en tu planilla, Hacienda utilizará esa misma cuenta.

Si solicitaste un reintegro en tu planilla, Hacienda utilizará esa misma cuenta. Enlace en SURI: Para aquellos que no tienen reintegro pero califican para el alivio, se habilitará un enlace especial en el portal de SURI para registrar la cuenta bancaria.

Para aquellos que no tienen reintegro pero califican para el alivio, se habilitará un enlace especial en el portal de SURI para registrar la cuenta bancaria. Cheque por correo: Se enviará a la última dirección conocida si no se proporciona información bancaria.

Es importante mencionar que, el incentivo está sujeto a retenciones por deudas pendientes con el Departamento de Hacienda o por deudas de pensión alimentaria con ASUME.



