Unicef Venezuela tiene vacantes en distintas áreas y estados: así puedes postularte

Suscríbete a nuestros canales

Si estás buscando una oportunidad laboral con impacto social y propósito, UNICEF Venezuela acaba de abrir su convocatoria de febrero de 2026. Se trata de posiciones estratégicas para fortalecer sus programas de respuesta humanitaria y desarrollo en el país.

Vacantes

Asociado de Suministro y Procura en Caracas

Pueden postularse hasta el 17 de febrero.

Oficial de Monitoreo y Evaluación

Esta vacante está disponible en los estados Zulia y Bolívar y tiene oportunidad para postularse hasta el 17 de febrero.

Oficial de Salud

Disponible en Caracas y Maracaibo, la postulación estará disponible hasta el 19 de febrero.

Oficial de Nutrición en Caracas

Puedes postularte hasta el 17 de febrero.

¿Cómo postularse correctamente?

UNICEF utiliza una plataforma global de talento. Para aplicar, debes seguir estos pasos:

Portal Oficial: Visita el enlace en la biografía de sus redes sociales oficiales (Instagram: @unicefvenezuela) o ingresa a la sección de empleos de la web global de UNICEF. Carga de CV: Asegúrate de que tu perfil esté actualizado y preferiblemente en formato PDF. Código QR: Si tienes acceso a las piezas gráficas oficiales, puedes escanear el código para ir directamente al formulario de la vacante específica.

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube