Unicef Venezuela tiene vacantes en distintas áreas y estados: así puedes postularte

Si estás buscando una oportunidad laboral con impacto social y propósito, UNICEF Venezuela acaba de abrir su convocatoria de febrero de 2026. Se trata de posiciones estratégicas para fortalecer sus programas de respuesta humanitaria y desarrollo en el país.
Vacantes
- Asociado de Suministro y Procura en Caracas
Pueden postularse hasta el 17 de febrero.
- Oficial de Monitoreo y Evaluación
Esta vacante está disponible en los estados Zulia y Bolívar y tiene oportunidad para postularse hasta el 17 de febrero.
- Oficial de Salud
Disponible en Caracas y Maracaibo, la postulación estará disponible hasta el 19 de febrero.
- Oficial de Nutrición en Caracas
Puedes postularte hasta el 17 de febrero.
¿Cómo postularse correctamente?
UNICEF utiliza una plataforma global de talento. Para aplicar, debes seguir estos pasos:
-
Portal Oficial: Visita el enlace en la biografía de sus redes sociales oficiales (Instagram: @unicefvenezuela) o ingresa a la sección de empleos de la web global de UNICEF.
-
Carga de CV: Asegúrate de que tu perfil esté actualizado y preferiblemente en formato PDF.
-
Código QR: Si tienes acceso a las piezas gráficas oficiales, puedes escanear el código para ir directamente al formulario de la vacante específica.
