Unicef Venezuela tiene vacantes en distintas áreas y estados: así puedes postularte

Por Yasmely Saltos
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 11:55 pm
Si estás buscando una oportunidad laboral con impacto social y propósito, UNICEF Venezuela acaba de abrir su convocatoria de febrero de 2026. Se trata de posiciones estratégicas para fortalecer sus programas de respuesta humanitaria y desarrollo en el país.

Vacantes

  • Asociado de Suministro y Procura en Caracas

Pueden postularse hasta el 17 de febrero.

  • Oficial de Monitoreo y Evaluación 

Esta vacante está disponible en los estados  Zulia y Bolívar y tiene oportunidad para postularse hasta el 17 de febrero.  

  • Oficial de Salud

Disponible en Caracas y Maracaibo, la postulación estará disponible hasta el 19 de febrero. 

       

  • Oficial de Nutrición en Caracas  

Puedes postularte hasta el 17 de febrero. 

¿Cómo postularse correctamente?

UNICEF utiliza una plataforma global de talento. Para aplicar, debes seguir estos pasos:

  1. Portal Oficial: Visita el enlace en la biografía de sus redes sociales oficiales (Instagram: @unicefvenezuela) o ingresa a la sección de empleos de la web global de UNICEF.

  2. Carga de CV: Asegúrate de que tu perfil esté actualizado y preferiblemente en formato PDF.

  3. Código QR: Si tienes acceso a las piezas gráficas oficiales, puedes escanear el código para ir directamente al formulario de la vacante específica.

 

