Capturan al homicida de la periodista Kalinina Ortega después de 10 años: así ocurrieron los hechos

En un cierre definitivo para uno de los casos policiales más enigmáticos de la última década en Venezuela, la División de Investigaciones de Homicidios del CICPC logró capturar a Armando Ricci Degiosti de 71 años.

El sujeto es el responsable del asesinato de la reconocida periodista de El Nacional, Kalinina Ortega, ocurrido en el año 2016.

El suceso tuvo lugar en la vivienda de la periodista, ubicada en la avenida Peñalver de San Bernardino, Caracas. Según las investigaciones técnico-científicas.

Los hechos y captura del homicida

Ricci Degiosti se desempeñaba como jardinero de la víctima y, valiéndose de una relación de confianza y amistad, se alojaba en la residencia.

El día del crimen, ambos sostuvieron una fuerte discusión. En un arrebato de violencia, el hombre utilizó una botella vacía para golpear a Ortega (de 81 años) en la cabeza, causándole la muerte instantánea.

Para encubrir el homicidio, envolvió el cuerpo en sábanas y lo enterró en el patio trasero de la casa. Con frialdad, plantó una mata frutal sobre el sitio para evitar que la tierra removida levantara sospechas.

Tras enterrar a la víctima, Ricci Degiosti realizó una limpieza profunda de la escena para eliminar los rastros de sangre. Posteriormente, robó objetos de valor del inmueble y huyó de la capital, desechando las evidencias restantes en contenedores de basura de la zona para no dejar rastro.

En 2016, familiares reportan que Kalinina Ortega no responde llamadas ni se encuentra en su hogar. Se inicia una investigación por desaparición que se estanca por falta de pruebas iniciales.

Tras años de incertidumbre, en el 2021 se localizan restos óseos en el patio de su vivienda. El Senamecf confirma mediante pruebas forenses que se trataba de la periodista.

Luego de rastrear su paradero por varios estados y durante años, la Policía Científica localiza al homicida en el estado Bolívar, donde se encontraba escondido.

Kalinina Ortega

Kalinina Ortega fue una figura emblemática del periodismo venezolano, recordada por su ética y su paso por importantes redacciones. Con la captura de Ricci Degiosti, quien ya fue puesto a la orden del Ministerio Público, se cierra un ciclo de dolor para sus familiares y el gremio periodístico.

