El enigma de la brillantez: psicólogo Roberto Colom desvela qué hace realmente inteligente a una persona

La psicología moderna continúa explorando los límites de la mente humana, tratando de definir por qué algunos individuos logran resolver problemas con mayor naturalidad que otros. En un mundo cada vez más complejo, comprender la naturaleza de nuestras capacidades se ha vuelto una herramienta esencial para el desarrollo personal y educativo.

Inteligencia como herramienta global

En una reciente intervención, el catedrático de Psicología Roberto Colom ha compartido una visión renovada sobre lo que significa ser una persona inteligente. Lejos de las creencias populares que asocian la inteligencia con saber mucho sobre un tema específico o tener un talento artístico deslumbrante, el experto aclara que la verdadera inteligencia es una capacidad general.

Se trata, en esencia, de una "orquesta" mental que permite coordinar todas nuestras funciones para aprender rápido y resolver situaciones nuevas de manera eficiente.

Foto: Freepik

Punto de vista psicológico

Uno de los puntos clave que destaca el especialista es la diferencia entre tener un talento y ser inteligente. Mientras que el talento es una habilidad brillante en un área concreta, la inteligencia es la facultad de destacar en múltiples actividades humanas.

Según Colom, una persona inteligente no es solo aquella que acumula datos, sino la que tiene la agilidad mental para usar sus recursos cognitivos en cualquier contexto, ya sea memorizando, prestando atención o razonando bajo presión.

Asimismo, investigaciones resaltan que la inteligencia tiene un fuerte componente genético, similar a rasgos físicos como la estatura. Sin embargo, el experto desmitifica la idea de que las personas con altas capacidades están destinadas a tener problemas de adaptación o infelicidad.

Al contrario, las estadísticas demuestran que una mayor inteligencia suele ser una ventaja que facilita el éxito y la supervivencia en la sociedad, siempre que se entienda como una probabilidad y no como una garantía absoluta.

Expertos subrayan la importancia de dejar de lado los mitos sobre la motivación y la autoestima como sustitutos de la capacidad intelectual. Aunque el esfuerzo es vital, la inteligencia funciona como el motor principal que permite que todos los demás rasgos de la personalidad, como la sociabilidad o la estabilidad emocional, operen con mayor eficacia.

