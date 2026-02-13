Video de seguridad ayudó a evitar un horrible crimen: hombre secuestró a una niña y la llevó hasta un hotel

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre secuestró a una niña pequeña cuando esta paseaba a su perro. Por tal incidente, el sujeto quedó bajo custodia, el jefe de policía de Galveston lo calificó de “monstruo”.

El acusado está identificado como Graham Michael Dunn, de 27 años de edad y residente de Dallas. Ahora, el detenido enfrenta cargos de secuestro agravado y agresión sexual infantil. Lo encerraron en la cárcel del condado de Galveston, Texas.

“Esta es una de las situaciones más repugnantes que he escuchado”, declaró el fiscal de distrito Kenneth Cusick durante una conferencia de prensa transmitida por Facebook. “Se ha hecho justicia y este hombre recibirá todo el peso de la ley”, manifestó.

Obligó a la niña a subir en su auto

Cusick, quien fue nombrado fiscal de distrito en octubre, indicó que solicitó que Dunn permanezca detenido sin fianza.

El jefe de policía de Galveston, Douglas Balli, detalló que la niña de 12 años salió de su casa cerca de las 7:00 de la noche del pasado viernes para pasear a su perro, como acostumbraba.

“Poco después de salir de casa, Dunn la encontró. Salió de su auto y la obligó a subirse a su vehículo. El señor Dunn huyó de la zona”, detalló Balli.

Durante la búsqueda de la niña, los agentes enviaron una señal de emergencia a su teléfono y determinaron que se encontraba cerca de Seawall Boulevard. “El teléfono de la niña nos condujo a esa ubicación específica”, añadió el funcionario.

Imágenes de seguridad revelaron el paradero de la niña

“En poco tiempo, se desplegaron tres drones en busca de la niña”, describió. Asimismo, indicó que un agente fue a un hotel cercano y solicitó ver las grabaciones de seguridad; sin embargo, los empleados no pudieron acceder a ellas.

“El funcionario insistió en que alguien del hotel se presentara en el lugar para ayudar a acceder a las imágenes”, dijo Balli.

Una vez que revisaron las imágenes, descubrieron que la niña entró al hotel con Dunn. De inmediato, los agentes entraron a la fuerza en la habitación del hotel, donde encontraron a ambos.

El detective Héctor Domínguez dijo que Dunn tiene un extenso historial criminal y ha estado en contacto con agentes del orden público en Massachusetts, North Carolina, Kentucky y Louisiana, donde tiene cargos pendientes.

